Joaquín Levinton anunció el crecimiento de su negocio lejos de la música: el nuevo producto que ofrecerá

Joaquín Levinton está viviendo un buen presente tanto en lo personal como en lo profesional. Él mismo calificó esta etapa como de renacimiento, tras pasar por una situación delicada al sufrir un infarto en el 2025. Ahora, el músico no sólo está cuidándose en su salud optando por alimentación sana y cuidados físicos, sino también, puso en marcha una serie de proyectos que transcienden lo musical.

El nuevo emprendimiento de Joaquín Levinton

Joaquín Levinton estuvo de invitado en La noche de Mirtha (El Trece) con una energía y humor que contagió a todo el mesa con sus anécdotas y sobre todo con sus anuncios. En diálogo con Mirtha Legrad, el cantante reveló sus nuevos planes y los detalles dejaron a la conductora asombrada.

Joaquín Levinton y Mirtha Legrand//Instagram

La faceta empresarial del líder de Turf ha cobrado notoriedad en los últimos meses, una de sus creaciones más concreta fue el alfajor Pescado Raúl, que generó curiosidad entre sus fanáticos desde el momento que se lanzó y fue un emprendimiento que sacó en medio de su proceso de transformación, según reveló el propio músico. Además, este mundo de lo dulce, lo llevó a dar otro gran paso.

Levinton adelantó a Mirtha Legrand que ya tiene un nuevo proyecto en la mira para seguir ampliando su propia marca. “Estoy por sacar un helado”, contó el cantante. Aunque no dio detalles sobre cómo será ni los sabores. Lo que sí dejó en claro que su sello personal no tiene techo y va por más.

Joaquín Levinton//Instagram

Joaquìn Levinton y sus ganas de seguir creciendo con su propia marca

Todo este deseo de emprender tiene un punto de partida muy específico. A fines del 2025, Joaquín Levinton sufrió de un infarto y de inmediato pidió ayuda a un bar porteño, donde fue asistido por un mozo antes de ser trasladado al Hospital Fernández. Ese dramático suceso, fue un punto de inflexión para el músico, quien dio un giro en su vida.

A partir de ese momento, el músico se reinventó, comenzó a cuidarse y tener un presente pleno. “Adopto un perro nuevo que se llama Salsa, cumplo años, saco un disco, saco un alfajor, compro mi casa, arreglo la casa, voy al programa de Guido, festejo los años con Turf, adelgazo, me pongo en estado físico, nos vamos de gira por todo el mundo, saco un pan dulce… estoy por sacar un helado… como con vos”, enumeró el artista en el programa de Mirtha Legrand.

Joaquín Levinton//Archivo

Su banda Turf acabó de celebrar 30 años en los escenarios con una gira internacional y Joaquín Levinton mostró señal que no tiene freno sumando a su trayectoria artística, su nuevo camino gastronómico y empresarial que tendrá como broche de oro, la incursión de su marca de helado, que los fanáticos y seguidores del músico están esperando con ansias.