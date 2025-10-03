Jorge Rial habló por llamada con Morena Rial en la cárcel: así fue la conversación

Jorge Rial mantuvo una conversación telefónica con Morena Rial mientras ella permanece detenida. El contacto se dio en el marco de gestiones legales y marcó un momento significativo entre padre e hija. La charla, breve y directa, fue la primera que el conductor mantuvo con la mediática desde que la joven fue trasladada al penal de Magdalena.

Desde la cárcel, Morena Rial mantuvo una conversación telefónica con Jorge Rial

Morena Rial recibió una llamada de su padre, Jorge Rial, mientras permanece detenida en el penal de Magdalena. El contacto se dio en medio de gestiones realizadas por el conductor y fue confirmado por su abogado, quien brindó detalles sobre el contenido de la charla entre padre e hija.

Jorge Rial

Durante una entrevista en el Diario de Mariana (América), Martín Leiro reveló que el periodista logró hablar por teléfono con su hija, luego de haber gestionado él mismo el diálogo. “Cuando llegué (al penal de Magdalena) estaba conmocionada y en llanto porque estaba hablando con su papá”, comentó.

En la conversación, Jorge Rial se mostró dispuesto a acompañar a su hija en el proceso que atraviesa. “Su papá la llamó. Estaba muy emocionada por eso. Su papá se puso a disposición”, continuó. Además, destacó que el periodista fue quien llamó al conmutador para poder tener la llamada con Morena Rial: “Ella todavía no tiene acceso a un celular como el resto de las detenidas”.

Morena Rial

Por otro lado, también explicaron que esta fue la primera conversación que tuvo la joven desde el pasado lunes, cuando fue detenida tras incumplir las medidas necesarias para sostener su excarcelación. “Estaba muy conmovida, me dijo que esta era la primera vez que pudo hablar con su papá”, reveló Martín Leiro.

Según su abogado, en otro momento de la entrevista, Morena Rial se encuentra alojada en una celda que describió como “más monoambiente que buzón”, con cama de hormigón, colchón ignífugo, frazadas, baño y ventana. “Hoy comprobé que no es un buzón donde está alojada”, afirmó.

A su vez, Martín Leiro contó que la hija de Jorge Rial está siendo acompañada por profesionales dentro de la unidad. “Ya tuvo una entrevista de más de una hora y media con la psicóloga. La unidad cuenta con un gabinete psicológico para todas las detenidas”, explicó. Según el abogado, la joven se mostró tranquila y receptiva durante el encuentro.

Antes de concluir la entrevista, el letrado reveló que están trabajando junto con el equipo legal para que ella mantenga el contacto con su hijo. “No es que no lo quiera ver, sino que este no es el ámbito que quiero para él”, expresó en la carta que escribió Morena Rial. Hasta el momento, la forma de comunicarse que pensaron estaría relacionada con videollamadas diarias.

Morena y Jorge Rial

Jorge Rial habló por llamada con Morena Rial en la cárcel en un momento que marcó el primer contacto entre ambos desde su llegada al penal de Magdalena. El diálogo se suma a los hechos recientes que rodean la situación de la joven, quien desde el lunes pasado se encuentra detenida por no cumplir con las condiciones de su excarcelación.

VDV