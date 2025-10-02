Nicolás Vázquez contó el pedido que le hizo Sylvester Stallone tras su éxito con Rocky

Nicolás Vázquez brilla con la puesta en escena de Rocky, una recreación teatral de la película protagonizada por Sylvester Stallone, que quedó instalada como una de las producciones de ficción más imponentes en la industria cinematográfica. El éxito del espectáculo argentino es rotundo, por lo que las personalidades del ambiente destacan la actuación del actor nacional sobre los escenarios.

En este marco, el exmarido de Gimena Accardi fue entrevistado por Mario Pergolini en Otro Día Perdido (El Trece), donde habló de los pormenores que envuelven a su espectáculo, como así también un pedido especial que le hizo el intérprete que le dio vida al boxeador.

Nicolás Vázquez | Revista Caras

El particular pedido de Sylvester Stallone a Nicolás Vázquez

La película Rocky traspasó las fronteras del cine convirtiéndose en un verdadero fenómeno social. La historia del boxeador se replicó a lo largo y ancho del mundo en shows musicales recreando las partes más icónicas de la producción. Sin embargo, Nicolás Vázquez quería ir más allá y reversionó el film en una mega obra teatral. Para ello, el dramaturgo debería tener el visto bueno de Sylvester Stallone quien le dio vida al deportista.

“Yo no quería hacerla así. Rocky cantando que no le rompieron la nariz es raro. Yo quería el espíritu de la película, entonces logramos gracias a Sylvester Stallone poder hacerlo y sucedió esta locura”, comenzó diciendo en el ciclo que conduce Mario Pergolini. Fue en este marco que confesó un expreso pedido de la celebridad con la producción local: “Lo último que pasó, hace 24 horas literalmente, fue que pidió ver imágenes de lo que está pasando en Argentina porque no puede creer lo que es como suceso, la cantidad de gente que viene… y encima se enteró que vino Messi”.

El escritor y protagonista del film, quien es dueño de la marca de Rocky Balboa, trabajó en conjunto con Nicolás para poder crear un personaje similar al original: “Logramos gracias a Sylvester Stallone y la productora poder hacerlo y sucedió esta locura”.

En esta línea, el intérprete reconoció que no tuvo oportunidad de conocer al artista estadounidense, aunque no pierde las esperanzas. “Estamos en eso. Vamos a ver si se puede dar”, dijo sobre las tratativas para concretar el tan ansiado encuentro.

Nicolás Vázquez y Lionel Messi | Instagram

Nicolás Vázquez recordó cuando le cantó el cumpleaños a Stallone

El pasado 6 de julio, Sylvester Stallone cumplió 79 años y, Nicolás Vázquez, a sala completa, le cantó el feliz cumpleaños. Este video fue subido a redes y, en cuestión de minutos, llegó a su destinatario quien le agradeció el gesto: “Qué increíble saludo de cumpleaños del elenco de la obra Rocky en Argentina. Muchas gracias”.

Ante esto, el productor teatral recordó: “Ese día fue muy loco porque fue improvisado, obvio. Dije: ´Vamos a subir algo para las redes´. Lo respostea él y dice: ´Muchísimas gracias a la gente de Argentina por felicitarme por mi cumpleaños. ¡Una locura!”.

Una vez más, Nicolás Vázquez le agradeció públicamente a Sylvester Stallone por brindarle la oportunidad de recrear una de las joyitas de Hollywood que atravesó generaciones enteras instalándose como una de las producciones cinematográficas que batió récords de taquilla en todo el mundo. Ahora, sólo resta por esperar que se pueda encuadrar el tan ansiado encuentro entre ambas potencias actorales.

NB