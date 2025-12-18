José María Muscari a dos años de la adopción de su hijo, Lucio: "Desde el primer día iluminaste mi vida"

José María Muscari atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. A dos años de haber formado familia con Lucio, el director teatral compartió una emotiva publicación en sus redes sociales donde repasó el camino recorrido desde aquel encuentro que lo cambió todo. Con palabras sinceras y fotos llenas de recuerdos, celebró un vínculo construido día a día, desde el amor y la elección mutua.

“Felices dos años de familia, hijo amado”, escribió Muscari junto a una serie de imágenes que recorren distintos momentos de estos años compartidos. En ese mensaje, dejó en claro cuánto significó para él este proceso personal y afectivo, que transformó su vida cotidiana y su manera de mirar el mundo.

José María Muscari y el camino compartido con Lucio

En su posteo, Muscari miró hacia atrás y se emocionó al ver cuánto crecieron juntos. “Veo esta colección de fotos desde nuestro primer día y no puedo creer lo que creciste, hijo, lo que crecimos juntos”, expresó. Desde salidas simples hasta viajes y celebraciones, cada imagen refleja la complicidad y el cariño que fueron construyendo con el paso del tiempo.

José María Muscari y su hijo Lucio

La historia comenzó el 18 de diciembre, cuando el director decidió dar un paso fundamental y convertirse en padre. Desde entonces, la relación con Lucio se consolidó de manera natural, basada en el respeto, el acompañamiento y una convivencia marcada por el afecto. Para Muscari, la familia se construye en lo cotidiano, en los gestos simples y en la presencia constante.

José María Muscari y una familia elegida desde el amor

A lo largo de estos dos años, José María Muscari compartió distintos momentos de su vida familiar, siempre con orgullo y emoción. Cumpleaños, rutinas, viajes y celebraciones fueron parte de un proceso que no solo transformó a Lucio, sino también a él como adulto y como padre.

Lejos de los moldes tradicionales, Muscari volvió a dejar un mensaje claro: la familia no se define solo por los lazos legales, sino por el amor, el compromiso y la entrega diaria. Hoy, al celebrar este nuevo aniversario, mira el camino recorrido con gratitud y entusiasmo, convencido de que lo mejor de esta historia todavía está por escribirse.