José María Muscari reveló cómo le hizo perder un departamento a Palito Ortega: “Nunca me lo voy a olvidar”

José María Muscari, uno de los directores teatrales más prolíficos y reconocidos de la actualidad, sorprendió al hablar con total honestidad sobre los fracasos que marcaron su carrera. Invitado a El Ejército de la Mañana, el programa transmitido por Bondi Live, el creador de Sex y Casa Valentina repasó su trayectoria y reconoció que hubo proyectos que, pese a su entusiasmo, no lograron conectar con el público.

José María Muscari reveló cómo le hizo perder un departamento a Palito Ortega

“Obras mías a las que yo le tenía mucha fe y después la gente no fue”, comenzó diciendo. Entre ellas mencionó Plagio, una propuesta innovadora que planteaba una misma historia representada por diferentes parejas a lo largo de la semana. “Eran distintas duplas actuando la misma obra, cuatro noches por semana. A mí me encantaba, pero fue un fracaso”, recordó con humor.

Muscari destacó que, con el paso del tiempo, las expectativas del teatro cambiaron y lo que en su momento consideró un mal resultado hoy podría verse como un éxito. “La semana que debutamos vendimos 900 entradas y estábamos deprimidos porque dijimos: ‘No anda’. Hoy una obra con esas cifras sería la más vista de la calle Corrientes”, reflexionó.

En medio de la charla, el conductor Santiago Riva Roy lo interrumpió con una pregunta sobre su rendimiento económico: “¿Dos éxitos y un fracaso?”. El director, entre risas, confesó no llevar las cuentas, aunque reconoció dos grandes tropiezos en su carrera. Fue entonces cuando reveló una anécdota que pocos conocían: “Mi primer fracaso fue estrepitoso. Le hice perder lo que sale un departamento a Palito Ortega, nunca me lo voy a olvidar”.

José María Muscari

Según contó el director, aquel proyecto también involucró a Sebastián Ortega, que recién comenzaba en la producción teatral. “Recuerdo que un día Sebastián nos dijo: ‘Creo que hay que terminarla porque ya perdimos un departamento’. Y yo dije: ‘Sí, sí, que termine ya’”, relató entre risas, dejando entrever que los tropiezos también forman parte del aprendizaje.

Hoy, tres décadas después de su debut, José María Muscari encara una nueva etapa profesional. En 2026 estrenará Doradas en el Teatro Nacional Cervantes, una obra que marcará un hito: será la primera escrita con la ayuda de inteligencia artificial en la Argentina y promete seguir reiventando su trabajo.

