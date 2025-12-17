El mensaje de Adrián Suar tras el llanto y el descargo de Araceli González: “¿Cuándo termina la construcción?”

La exposición emocional de Araceli González en La noche de Mirtha no pasó inadvertida. La actriz se quebró al recordar su historia de amor con Adrián Suar y dejó una frase que resonó con fuerza: se sintió “la no elegida”. El momento generó una ola de repercusiones y mensajes de apoyo, y volvió a poner en primer plano la historia personal que compartieron durante años.

Araceli González y Adrián Suar

En ese contexto, y a pocos días de aquella aparición televisiva, Adrián Suar sorprendió al blanquear públicamente su relación con Rocío Robles. La confirmación llegó a través de un posteo conjunto en Instagram, gesto que marcó un antes y un después en un vínculo que hasta entonces se había mantenido bajo perfil, pese a los rumores que circulaban desde hacía meses.

La foto que confirmó el nuevo romance de Adrián Suar

La imagen elegida no fue casual. Adrián Suar y Rocío Robles se mostraron sonrientes y relajados frente al Coliseo romano, en pleno viaje por Europa. La postal romántica fue acompañada por una frase breve pero cargada de simbolismo: “¿Cuándo termina la construcción?”. El mensaje fue interpretado como un guiño irónico al emblemático monumento, pero también como una metáfora del proceso personal y afectivo que atraviesa el actor.

Rocío Robles y Adrián Suar

Sin aclaraciones ni explicaciones adicionales, la publicación funcionó como una confirmación silenciosa pero contundente de la relación, sellada además por el hecho de haber sido compartida en simultáneo en ambos perfiles. Si bien ni Adrián Suar ni Rocío Robles hicieron declaraciones públicas sobre el significado del posteo, la elección de mostrarse juntos en ese momento específico no pasó desapercibida y alimentó distintas lecturas en redes y medios.

El contraste con el testimonio de Araceli González

La confirmación del romance se dio poco después del conmovedor descargo de Araceli González en el programa de Mirtha Legrand. Allí, la actriz habló con honestidad sobre su historia con Adrián Suar, padre de su hijo, y se permitió mostrar su costado más vulnerable al expresar cómo vivió ese vínculo.

Araceli González

Mientras Araceli González eligió la palabra, la emoción y el relato íntimo frente a cámaras, Adrián Suar optó por una validación visual, sin entrevistas ni declaraciones. El contraste entre ambos gestos fue inmediato: de un lado, la sensibilidad expuesta; del otro, una imagen cuidada y una frase liviana. La coincidencia temporal entre ambos episodios reforzó el impacto mediático del posteo y reavivó el interés por una historia que, aunque pertenece al pasado, sigue generando repercusiones.