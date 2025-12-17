La conmovedora reacción de Gustavo Yankelevich con Nicolás Vázquez por la "conexión" de otro plano con su hermano: "No te imaginas"

Este martes 16 de diciembre, Nicolás Vázquez inmortalizó el recuerdo de su hermano Santiago -fallecido en 2016- con un significativo tatuaje en su brazo. El resultado fue compartido en sus redes sociales donde dejó una emotiva reflexión que llevó a tocar las fibras más sensibles de sus seguidores, entre ellos Gustavo Yankelevich. Es así que el afamado productor de cine y teatro reaccionó al posteo con unas desgarradoras palabras.

El tatuaje de Nico Vázquez que movilizó a Gustavo Yankelevich

Con motivo de cumplirse un nuevo aniversario por la muerte de su hermano, Nicolás Vázquez unió sus dos amores en una sola imagen: por un lado, la emblemática figura de Rocky de espaldas y con el puño hacia arriba en señal de victoria; y, por el otro, el recuerdo latente de su hermano Santiago, quien falleció a causa de un paro cardíaco el 16 de diciembre de 2016 durante unas vacaciones en Punta Cana.

Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich | Instagram

Ante esta situación, el actor no dudó en mostrar esta obra de arte en su piel a sus seguidores en su cuenta personal de Instagram. Allí, realizó una profunda reflexión donde se pudo palpar los sentimientos encontrados. "En estos años aprendí que lo corporal se extraña, claro, pero lo espiritual se siente con una intensidad imposible de explicar. Yo tengo demostradas mis señales, mis conexiones, mis momentos, y nunca dejé de sentirme acompañado por mi hermano desde el otro plano. Convivir con esa presencia distinta, con esa forma nueva de estar, me ayudó a llevarlo todo mejor, más profundo, más en paz. Porque uno empieza a comprender que el tiempo que pasó desde que se fue no define nada: no borra, no distancia, no apaga".

Estas palabras penetraron con profundidad en Gustavo Yankelevich, quien no sólo perdió a su hija Romina Yan a causa de muerte súbita, sino que también, hace unos meses falleció su nieta Mila en un trágico accidente en Estados Unidos. Es por esta razón que no dudó en reaccionar ante el conmovedor posteo.

El mensaje de Gustavo Yankelevich a Nicolás Vázquez

La relación de Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich va más allá del plano profesional. Desde hace varios años, ambos productores comparten proyectos y mantienen un vínculo cercano que los lleva a mantenerse unidos superando la relación laboral. No obstante, también comparten el dolor tras atravesar en carne propia muertes de familiares muy cercanos, que los marcaron por completo y los llevó a mostrar su faceta más resiliente.

El exmarido de Cris Morena, que acaba de cumplir 76 años, no dudó en plasmar sus sentimientos en dicho posteo. “No te imaginas en qué momento me llegan tus palabras!”, comenzó diciendo, plasmando su lado más vulnerable. Acto seguido señaló: “Gracias por tu Fe y por afianzar la mía! Te Quiero”.

Como era de esperarse, estas líneas no pasaron desapercibidas y fueron consideradas por el protagonista de Rocky, la obra: “Si hay alguien con el que comparto la fe, es con vos. Sos ejemplo de amor, fuerza y resiliencia. Te quiero y admiro con el alma”.

Mensajes de Gustavo Yankelevich y Nicolás Vázquez | Instagram

Este intercambio de palabras y de afecto mutuo entre Nicolás Vázquez y Gustavo Yankelevich cosechó en cuestión de minutos cientos de me gusta. De esta manera, a pesar de que ambos conviven con un dolor que no cesa nunca, supieron convertirlo en una fuente de inspiración para seguir adelante con su vida teniendo a la fe como un motor infalible.

