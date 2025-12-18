Marcela Kloosterboer deslumbró en el Teatro Colón con un vestido negro strapless y tajo ultra elegante

Marcela Kloosterboer es una de las actrices más observadas por los expertos fashionistas, por sus apuestas en la elegancia y sensualidad en cada uno de los eventos de los que participa. Su moda marcó las tendencias más elegidas por los usuarios, siguiendo siempre su particular estilo relajado. Sin embargo, en las últimas horas, compartió el lookazo por el que apostó para ir al Teatro Colón, en una noche de celebración, y enamoró con el total black strapless.

Marcela Kloosterboer enamoró a sus seguidores de Instagram al apostar con un lookazo para una noche especial. La actriz es una de las influencias de la moda más seguidas de Instagram, gracias a sus apuestas por lo elegante, lo comfy y lo sensual. En todo momento, muestra que lo clásico puede ser reversionado con detalles que lo elevan. Es por eso que, para la gala de los 40 años del UNICEF en el Teatro Colón, sorprendió con un vestido de noche, que fascinó a todos.

Se trata de un strapless total black, de silueta depurada y líneas minimalistas, ceñido en el torso y la cadera. Con escote recto, lució joyas delicadas doradas y plateadas, reforzando una estética elegante y segura. Sin embargo, lo que llamó la atención fue el tajo lateral ultra marcado, que le dio una vuelta sensual al elegante look. La actriz complementó el vestido con unas sandalias negras de tiras finas, y un peinado recogido pulido, manteniendo el foco en la sofisticación del atuendo.

El fiel black de Marcela Kloosterboer

Si hay un color que marca la elegancia en todos los eventos, ese es el negro, y Marcela Kloosterboer lo sabe muy bien. La actriz mantiene los colores vivos en su día a día, pero siempre opta por el total black al momento de presentarse en fiestas nocturnas o alfombras rojas. Desde el encaje hasta los vestidos largos y brillos, en todo momento, ella busca marcarlo como su favorito y el ideal para jugar con diferentes diseños o texturas.

En las últimas horas, los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas no tardaron en halagar a la actriz, cuando la vieron con un impresionante vestido negro strapless y tajo ultra elegante, para un evento de gala en el Teatro Colón. Marcela Kloosterboer se volvió tendencia y se llevó las miradas enamoradas, al mismo tiempo que marcaba el total black como el perfecto para mostrar sofisticación y sensualidad, coronándose como una influencia en la moda.

