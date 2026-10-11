Así es Juan, hijo de Piero y papá de Ámbar de Benedictis: la nueva familia que formó, la charla que lo marcó y su romance con Juana Viale

La muerte de Piero volvió a poner en primer plano la historia de su hijo Juan de Benedictis, quien siguió sus pasos en el mundo de la música y construyó una vida alejada de la exposición mediática. El artista, también conocido por su relación con Juana Viale, es padre de Ámbar de Benedictis y compartió escenarios con el recordado intérprete.

A lo largo de los años, el músico desarrolló diferentes proyectos personales y formó una familia junto a sus tres hijas. Sin embargo, entre los recuerdos que dejó el cantante aparece una conversación que mantuvo con él cuando tenía apenas cuatro años. Aquel intercambio quedó registrado en una biografía autorizada del cantautor y permite conocer un episodio poco difundido de su historia familiar.

La charla que Juan de Benedictis tuvo con Piero cuando tenía cuatro años

Juan de Benedictis nació en 1975, fruto del primer matrimonio de Piero. Antes de su llegada, el cantante había atravesado el fallecimiento de Mariano, su primer hijo, quien partió de este mundo por muerte súbita cuando apenas tenía menos de dos meses de vida. La pérdida fue una de las experiencias más dolorosas que atravesó el intérprete, quien años después recuperó una conversación que mantuvo con Juan durante su infancia. El episodio fue recogido por la periodista Maureén Maya Sierra en la biografía autorizada Piero, mi querido Piero, donde el artista relató cómo se desarrolló aquel inesperado intercambio.

Juan de Benedictis, músico e hijo del recordado cantautor Piero.

Según contó el propio cantautor, cuando su hijo tenía cuatro años le pidió que no estuviera triste. Sorprendido por aquellas palabras, el artista le preguntó por qué debía dejar de sentirse de esa manera, sin imaginar la respuesta que estaba por escuchar. “Porque Marianito soy yo”, respondió el pequeño, de acuerdo con el testimonio que su padre compartió con la biógrafa. La frase dejó desconcertado al músico, quien recordó que se había quedado paralizado al escucharla. Incluso, explicó que había sentido ganas de grabar aquel diálogo, pero prefirió continuar hablando con naturalidad para no interrumpirlo.

La conversación permaneció en la memoria del intérprete, quien decidió compartirla años después al repasar su historia familiar. Aunque se trató de un episodio significativo para el cantante, no se conocen declaraciones públicas de Juan sobre cómo interpretó aquellas palabras durante su infancia. Los primeros años del artista también estuvieron atravesados por el exilio de su padre. En 1978, cuando tenía alrededor de tres años, se trasladó a España, donde permanecieron hasta su regreso a la Argentina en 1983, después de la recuperación de la democracia.

Juan de Benedictis y Piero, con quien compartió escenarios y giras (Instagram)

Con el paso del tiempo, el hijo de Piero encontró su propio camino dentro del mundo artístico. Se dedicó a la música, la actuación y la enseñanza, y llegó a integrar la banda del reconocido cantautor. Padre e hijo participaron de distintas presentaciones y compartieron giras, convirtiendo su actividad profesional en otro punto de encuentro. El vínculo también quedó reflejado públicamente en 2023, cuando el artista debió ser internado en Ecuador por una infección respiratoria. En aquella oportunidad, su hijo le dedicó un breve mensaje de aliento a través de las redes sociales: “Fuerza, papito”, escribió durante la recuperación del cantante.

El romance de Juan de Benedictis con Juana Viale y la familia que formó

Juan de Benedictis conoció a Juana Viale en 2002, cuando tocaba en Mulam, la banda musical que integraba por entonces. El vínculo sentimental comenzó poco después y ambos decidieron iniciar una convivencia mientras desarrollaban sus respectivas actividades. En marzo de 2003 nació Ámbar de Benedictis, la primera hija de la actriz y del músico. Su llegada también estableció un vínculo familiar entre Piero y Mirtha Legrand, bisabuela de la joven por parte de su madre.

Aunque la pareja terminó separándose tiempo después, ambos continuaron vinculados por la crianza de su hija. Durante los últimos años, la joven compartió distintas fotografías junto a su padre y otros integrantes de su familia paterna, dejando ver algunos de los encuentros que mantienen.

Juan de Benedictis junto a su hija Ámbar, fruto de su relación con Juana Viale.

Por su parte, Ámbar también conserva una relación cercana con su madre, a quien acompañó en diferentes acontecimientos familiares. Además, participó de celebraciones junto a su bisabuela, a quien acompañó y estuvo atenta durante la etapa de la internación. Además, comenzó a desarrollar sus propios intereses personales y artísticos. Después de aquella relación, Juan tuvo otras dos hijas con la cantante María Rosa: Jazmín y Amapola. Ambas son hermanas de Ámbar por parte de su padre y forman parte de la familia que el artista construyó con el paso de los años.

A pesar de su vínculo con figuras reconocidas del espectáculo argentino, el músico mantuvo un perfil discreto y preservó buena parte de su intimidad. Sin embargo, algunas publicaciones permitieron conocer diferentes reuniones junto a sus tres hijas, con quienes aparece compartiendo actividades cotidianas. En una de las fotos difundidas, el artista posa junto a su familia alrededor de una mesa, durante una salida en la que comparten helados. La imagen permite conocer otra faceta de su vida, alejada de las presentaciones musicales y las apariciones públicas.

Juan de Benedictis con su familia (Instagram)

Además de su rol como padre, el hijo de Piero desarrolló un proyecto cultural propio en Cardales, donde encontró un espacio para combinar su interés por la música con una forma de vida vinculada con la naturaleza. Se trata de Casa de Pájaros, un establecimiento que comenzó a funcionar en 2023 como punto de encuentro para diferentes expresiones artísticas. El lugar fue construido casi en su totalidad con materiales reciclados y cuenta con sectores destinados a conciertos, muestras y actividades culturales.

El espacio también ofrece estadías y se encuentra rodeado de vegetación, con vistas a un lago artificial, una característica que acompaña la propuesta de integrar distintas disciplinas en un mismo entorno. A través de este emprendimiento, el músico continuó desarrollando su actividad artística después de haber compartido giras y presentaciones con su padre. La iniciativa también refleja su interés por la enseñanza y por generar encuentros entre personas vinculadas con la cultura.

Juan de Benedictis continúa ligado al arte y a sus proyectos en Cardales, mientras conserva su vínculo con Ámbar, Jazmín y Amapola. Su presente reúne la influencia musical de su padre, los años de su relación con Juana Viale y la familia que construyó posteriormente.