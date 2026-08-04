Juana Viale mostró su nuevo cambio de look: regresó al pelo largo y lo estrenó con un diseño velvet oro

Durante años, la melena XL funcionó como el sello inconfundible de Juana Viale en cada una de sus apariciones públicas. Sin embargo, un radical corte transformó su imagen hace dos temporadas, abriendo paso a una etapa. El domingo pasado, el estudio de televisión se transformó en una auténtica pasarela de alta costura gracias a su presencia radiante. La reconocida conductora apostó por un estilismo sofisticado que acaparó todas las miradas desde el primer instante en que pisó el set.

Juana Viale mediante extensiones volvió a su pelo largo.

Juana Viale: El regreso triunfal de la melena XXL

La actriz y conductora decidió dar un giro rotundo mediante la incorporación estratégica de extensiones de alta calidad. Su cabellera recuperó ese largo imponente que la acompañó durante gran parte de su trayectoria artística. El nuevo registro capilar combinó un lacio perfecto con un movimiento cinematográfico en cada giro ante las cámaras. Una raya al medio muy pulida y un maquillaje en tonos cálidos coronaron esta transformación magistral.

Gino Bogani y la maestría del terciopelo dorado

La monumental cabellera encontró su pareja perfecta en una creación exclusiva ideada por el maestro Gino Bogani. El diseñador confeccionó un vestido largo en terciopelo dorado, un material noble que aportó textura, opulencia y una caída impecable. La pieza incluyó sutiles drapeados que esculpieron la silueta con absoluta elegancia y distinción. Además, el cuello alto ornamentado con aplicaciones brillantes funcionó como una auténtica joya integrada al vestuario.

Juana Viale combinó su pelo largo con un diseño de terciopelo de Gino Bogani.

El gran interrogante: ¿Cuál será el próximo cambio de look?

Tras aquel drástico corte de pelo que sorprendió a todos hace dos años, Juana transitó por múltiples universos de estilo. Pasó por un falso flequillo vanguardista, diferentes recogidos, rulos y hasta lució dos rodetes escultóricos antes de este reencuentro con su histórica melena.

La gran incógnita que recorre las redes sociales gira ahora en torno a su próxima apuesta estética. Nadie conoce con certeza cuál será el siguiente movimiento de Juana Viale, pero el público ya aguarda expectante otra gran sorpresa.