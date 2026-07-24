La sorpresiva reacción de Juana Viale cuando le preguntaron por las infidelidades de Yago Lange

Juana Viale fue protagonista de un episodio en el que se mencionó a Yago Lange, su pareja durante casi tres años. La actriz, reconocida por mantener un perfil reservado, respondió con firmeza y dejó en claro cómo decide hablar sobre su vida personal, reafirmando su estilo de discreción. La situación reflejó cómo ambos han preferido siempre mantener su vínculo en un ámbito privado, incluso cuando las versiones sobre su separación comenzaron a circular.

Juana Viale fue tajante y reveló cómo está viviendo los rumores de infidelidad de Yago Lange

Juana Viale fue abordada por un móvil de Primicias Ya (América) al regresar a la Argentina, donde los cronistas le consultaron sobre los rumores de infidelidad que involucran a su pareja, Yago Lange. La actriz, fiel a su estilo reservado, respondió con firmeza: “Ni idea. No hablo de mi vida. Estoy llegando tarde al trabajo”. A pesar de la insistencia, la conductora mantuvo su postura y evitó dar mayores explicaciones sobre su relación de casi tres años con el deportista.

Juana Viale

Cabe destacar que la noticia de la separación fue mencionada inicialmente en el programa LAM, pero tomó mayor repercusión cuando el periodista Pablo Layús sugirió que el motivo podría estar vinculado a la presencia de una tercera persona. Ante este escenario, las palabras de la modelo generaron expectativa, aunque ella se mostró categórica al remarcar: “No me importa lo que hablen”. Con esas palabras, dejó en claro que no tiene intención de alimentar especulaciones sobre su vida privada.

El vínculo entre Juana Viale y Yago Lange comenzó en 2021 y se consolidó con viajes, apariciones en eventos y momentos compartidos en distintos destinos. La relación se caracterizó por la discreción, ya que ambos prefirieron mantener un bajo perfil frente a los medios. Sin embargo, los rumores de separación sorprendieron a sus seguidores, especialmente por las especulaciones de infidelidad que rondaron a la pareja en los últimos días.

Juana Viale y Yago Lange

En la misma línea, durante el programa de Primicias Ya los panelistas analizaron las declaraciones de la presentadora. Santiago Sposato comentó que, para él, la actriz responde sin dar información concreta, mientras que Marcela Coronel interpretó que al decir “no lo hice nunca, no lo voy a hacer ahora”, la modelo estaría dejando entrever que algo sucede en la pareja. Estas observaciones se sumaron al debate que rodea la separación.

Los rumores de separación e infidelidad que rodean a Juana Viale y Yago Lange

Por su parte, Damasia Ochoa, panelista del programa y familiar de Yago Lange, intervino para dar su visión sobre el vínculo de Juana Viale y él. “Quiero echar una lanza a favor de este vínculo. Yago es familiar mío, y hace poquito subió una historia en el mismo destino que estaba Juana Viale. Él se encontró con dos hermanos que viven allá, porque había ido a visitarlos”, explicó. Ante la consulta de Marina Calabró sobre si se trataba del mismo lugar, Marcela Coronel aclaró: “Ella se fue a España”.

La periodista, en este sentido, reafirmó que el regatista estaba en Europa visitando a su familia, aunque señaló que él evita hablar de su vida privada con ella por su trabajo en los medios. Su intervención aportó un matiz distinto a la discusión, ya que destacó la cercanía familiar. “Su mamá es prima de mi mamá y lo conozco de toda la vida. Somos primos segundos”, agregó, dejando en claro que, más allá de los rumores, la relación entre ambos se mantiene en un ámbito de reserva.

La postura de Juana Viale frente a las preguntas reafirma su decisión de mantener su vida personal con perfil bajo. Con frases breves y contundentes, la actriz evitó dar detalles sobre los rumores que hablan de separación y se concentró en remarcar que no hablará de su intimidad. Esta actitud coincide con su estilo habitual, ya que a lo largo de su carrera prefirió no exponer ciertos aspectos privados. El vínculo con Yago Lange, que se extiende a casi tres años, está marcado por viajes y momentos compartidos, pero también por la discreción.

Juana Viale

Juana Viale sostuvo una actitud clara al ser consultada sobre los rumores que involucran a Yago Lange, reafirmando su decisión de no compartir aspectos de su vida personal. Sus respuestas coinciden con la forma en que manejó su relación desde el inicio. La situación mostró cómo la actriz mantiene distancia frente a las especulaciones y prefiere que los temas privados, como su relación con el deportista, permanezcan fuera del ámbito público.

VDV