Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, hizo un poema por Argentina contra España: "Bárbaros, salvajes, locos enamorados"

Ámbar de Benedictis sorprendió al mostrar una faceta creativa que combina su interés por la moda con la escritura. La joven compartió un poema dedicado a la identidad argentina, en el que utilizó metáforas y referencias culturales para transmitir la intensidad de un sentimiento colectivo tras el partido de Argentina contra España. Su aparición junto a Nacho Viale en la final del Mundial reforzó la idea de una experiencia compartida en familia, mientras que su lado poético reflejó el momento vivido.

Luego de la final del Mundial, Ámbar de Benedictis mostró su lado más poético con un mensaje sobre Argentina

Ámbar de Benedictis se destacó recientemente al presentar un poema que refleja la pasión y la fuerza de la cultura argentina. Con un estilo propio, la hija de Juana Viale utilizó imágenes literarias para describir la intensidad de un pueblo marcado por la emoción y la entrega. La publicación estuvo acompañada por fotografías que retrataron cómo vivió la final del Mundial y los días previos, compartiendo momentos con familia y amigos.

Ámbar de Benedictis y Nacho Viale

A través de sus redes sociales, la modelo compartió una serie de imágenes en las que se la veía junto a su tío, Nacho Viale, disfrutando del último partido de la competencia. En ese contexto, acompañó las fotos con un texto poético que llamó la atención por su intensidad. El poema, titulado por ella misma, incluyó versos como “Éxtasis y virtud, virtuosos por eclipsar la pena o el temor, extasiados y virtuosos en un romance con el loco de adentro”.

En otras partes, Ámbar de Benedictis describió a los argentinos como “capitanes, devotos, lacayos, todos lacayos y capitanes”, y cerró con una imagen poderosa: “bárbaros, salvajes, enfermos locos enamorados”. La composición mezcla metáforas con referencias a la identidad colectiva, transmitiendo la fuerza de un sentimiento compartido. La joven también parafraseó la idea de que los argentinos, incluso en la adversidad, saben llegar al cielo intactos.

Poema de Ámbar de Benedictis

En su texto, los describió como “lobos, piratas, amantes, manadas o solitarios” que encuentran en lo desconocido un punto de partida. La poesía se convirtió en una manera de expresar la intensidad de la pasión futbolera y cultural, con un estilo que combina lo íntimo y lo colectivo. La publicación generó comentarios entre sus seguidores, quienes destacaron su manera de interpretar el encuentro de Argentina, describiendo con precisión literaria emociones y frustraciones.

El gran parecido de Ámbar de Benedictis y Juana Viale que impactó a todos

Entre los detalles que más llamaron la atención de las fotos que compartió Ámbar de Benedictis, sus seguidores no dudaron en destacar no solo la creatividad del poema, sino también el parecido físico con su madre, Juana Viale. Una de las imágenes que compartió dejó en evidencia los rasgos que ambas comparten, como la mirada profunda y la estructura facial, lo que reforzó la comparación que suele hacerse entre madre e hija.

Ámbar de Benedictis

La publicación en su Instagram personal se llenó de comentarios donde se remarcó la similitud en los gestos y en la manera de posar frente a la cámara. La nieta de Mirtha Legrand heredó la elegancia y la presencia de su madre, algo que se refleja en cada aparición pública. Esa conexión generacional refuerza la idea de continuidad en la familia, donde los rasgos y estilos se transmiten de manera natural.

Además de su faceta como modelo, Ámbar de Benedictis mostró, en más de una ocasión, su interés en la escritura y en la creación artística. El poema que escribió sobre el partido de Argentina contra España es un ejemplo de cómo busca expresar sus ideas y emociones a través de la palabra. La elección de metáforas y la intensidad de las imágenes reflejan una mirada personal sobre la identidad argentina, en un contexto marcado por la pasión deportiva.

Ámbar de Benedictis y Juana Viale

Ámbar de Benedictis mostró una faceta distinta al compartir un poema que refleja su mirada sobre la identidad argentina. La joven modelo, hija de Juana Viale, combinó imágenes literarias con referencias culturales en un texto que llamó la atención por su estilo y por la manera en que transmite la intensidad de un sentimiento colectivo. Su presencia junto a Nacho Viale en la final del Mundial entre Argentina y España reforzó la idea de una experiencia compartida en familia.

VDV