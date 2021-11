Juana Viale volvió a mostrar apoyo a la China Suárez

A horas del encuentro entre Susana Giménez y Wanda Nara, Juana Viale volvió a mostrar a su apoyo a la China Suárez en un móvil con “Implacables” en el que criticó, nuevamente, a Mauro Icardi.

“Me parece que acá no se está hablando del caso más importante de este trinomio que es el hombre. No sé si dijo que estaba separado, no me interesa el tema, pero no me gusta la violencia”, dijo.

Sobre la China, Juana agregó: “Además de ser mujer, es madre, tiene niños en el colegio… Hay un montón de temas que la frialdad de la tele a veces se olvida de todo ese entorno”.

Además, reveló que los productores de “La Noche de Mirtha” y “Almorzando con Mirtha Legrand” le sugirieron que invitaran gente para hablar del escándalo entre Nara, Icardi y Suárez, pero que ella se negó. “Me dijeron de invitar a personas para hablar del tema, pero a mí, honestamente, no me interesa”, confesó.

Rodrigo Lussich anticipó detalles sobre la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino

La China Suárez regresó a Buenos Aires, tras finalizar las grabaciones de lo que será “Objetos”, su próxima película junto a Álvaro Morte. Luego de un gran operativo para sacar a la actriz del aeropuerto y evitar la prensa, la ex de Benjamín Vicuña solo habló pocos segundos para un móvil de LAM y se refirió al accidente que sufrió en Jujuy.

Aunque la actriz no hizo declaraciones respecto al escándalo que se desató semanas atrás, con Wanda Nara y Mauro Icardi, Rodrigo Lussich hizo un fuerte adelanto respecto a la entrevista que la China le concederá a Fantino.

“Cuentan que la China Suárez a Fantino no le habla de Icardi. Tocó el tema muy por arriba” comenzó diciendo el conductor de Intrusos.

Rodrigo Lussich anticipó detalles sobre la entrevista de la China Suárez con Alejandro Fantino

Al parecer, la entrevista que dará Eugenia para la plataforma de Star+ tendrá menos información que la entrevista que brindará Wanda Nara a Susana Giménez desde París. “No contraten el servicio porque en esa nota no hay nada” aseguró el conductor de Intrusos.