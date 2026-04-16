Brillo y efecto magnético: Juli Poggio apostó a las uñas cat eye, la tendencia beauty que arrasa este 2026

Juli Poggio siempre busca la manera de adoptar las últimas tendencias en moda y beauty a su estilo dosmilero. En esta ocasión, se sumó a la moda más elegida en los salones de belleza. Se trata de las uñas cat eye, un esmalte brilloso y con efecto magnético que crea un reflejo luminoso en movimiento.

Juli Poggio impone las uñas "cat eye" en tonos marrones

Juli Poggio volvió a marcar tendencia, esta vez desde el universo beauty, al mostrar su nueva manicura cat eye, una de las técnicas más buscadas del momento. En su reciente posteo, la ex participante de Gran Hermano (Telefe) muestra sus uñas largas en forma almendrada y esmaltadas en un tono marrón cálido con destellos dorados que cambian según la luz.

Juli Poggio

El efecto visual es similar al reflejo de un ojo de gato, por eso se llama "cat eye" y se destaca por generar profundidad y movimiento. Juli Poggio combinó este diseño con un look abrigado en tonos neutros y maquillaje en la misma paleta, logrando una estética armónica y sofisticada.

Juli Poggio apostó a las uñas cat eye, la tendencia beauty que arrasa este 2026

En una de las fotos, Juli Poggio incluso posa con su nueva mascota: Chimuela, una pequeña gatita que se sumó a su vida y a su hogar en las últimas semanas. Fiel a su estilo, la bailarina decidió posar junto a ella para sumarle un guiño divertido a la publicación que muestra la tendencia furor de este 2026.

Cómo es la técnica cat eye, la manicura favorita del momento

La técnica cat eye se logra gracias a esmaltes con partículas metálicas que se manipulan con un imán especial, creando ese efecto luminoso que parece desplazarse sobre la uña. Este tipo de manicura, elegido por Juli Poggio para acompañar sus diferentes outfits, se volvió tendencia porque combina elegancia con un toque moderno.

Juli Poggio

Asimismo, puede adaptarse a distintos colores: desde los clásicos negros y grises hasta versiones más cálidas como la que eligió Juli Poggio, es decir en marrón con reflejos dorados. Además de su impacto visual, es una opción versátil: funciona tanto para looks de día como de noche y eleva cualquier outfit sin necesidad de sumar accesorios. Por estas razones, las uñas cat eye se convirtieron en las favoritas de celebridades e influencers.

De esta manera, Juli Poggio apostó a las uñas cat eye, la tendencia beauty que arrasa este 2026 que se caracteriza por su brillo y efecto magnético. Además, con esta elección confirmó que sigue de cerca cada tendencia y sabe cómo adaptarla a su estilo personal, apostando por detalles que hacen la diferencia.