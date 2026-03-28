Juli Poggio: "No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso"

En una entrevista con Julio Leiva y Sebi Manzoni (La Tía Sebi) para Hispa, Juli Poggio se animó a poner en palabras una decisión personal que, lejos de pasar desapercibida, suele generar debate. Se trata de su deseo, al menos por ahora, de no ser madre. Con la sinceridad que la caracteriza, la ex Gran Hermano reflexionó sobre cómo vive esa elección y de qué manera enfrenta las críticas.

Juli Poggio

Juli Poggio habló de su decisión de no ser madre y cómo enfrenta las críticas

“No me veo siendo madre y mucha gente me juzga por eso”, expresó Juli Poggio. A lo largo de la charla, dejó en claro que no se trata de una decisión tomada desde la negación, sino desde la falta de identificación con ese proyecto de vida. “Nunca fue mi sueño ser mamá”, explicó, marcando una diferencia con muchas personas de su entorno que sí lo tienen como un objetivo claro desde hace años.

La artista también reconoció que, en muchas ocasiones, las opiniones externas pueden generarle dudas. “No me hace dudar, me hace dudar lo que me dice la gente”, confesó. Y agregó que, frente a la insistencia, a veces termina cediendo en el discurso: “Digo ‘bueno, sí’, para que no me molesten más con el tema”.

En ese sentido, durante la nota se puso el foco en una reacción social que se repite: la dificultad de aceptar que una mujer joven no desee la maternidad. “Es la típica de ‘ya vas a cambiar de opinión, te va a picar el bichito’”, señaló la Tía Sebi, quien también participó de la entrevista, en referencia a una frase que suele escuchar con frecuencia. Sin embargo, el influencer remarcó que esa proyección no siempre aplica: “Capaz ella está recontradeterminada y es así y así será”.

Juli Poggio: "No me veo siendo madre"

Por su parte, Juli Poggio también habló de cómo percibe la distancia con ese deseo de la maternidad. “Lo veo de manera demasiado lejana que me llegue”, explicó, dejando en claro que, hoy por hoy, no forma parte de sus proyectos. Aun así, evitó ser tajante: “No digo que nunca lo voy a hacer, pero no me veo siendo madre por ahora”.

Juli Poggio

Sus declaraciones no pasaron inadvertidas y rápidamente generaron repercusión en redes sociales, donde la publicación se llenó de comentarios de jóvenes y mujeres que celebraron su postura. En tanto, muchas usuarias destacaron la importancia de que una figura pública exponga con naturalidad una decisión que todavía suele estar atravesada por prejuicios.