De Zaira Nara a Juli Poggio, Paula Chaves y Stephanie Demner, los looks de las famosas que marcaron tendencia en uno de los eventos más top

En una noche donde la moda fue la gran protagonista, el desfile de Esquina, organizado por Jecan Wecan, reunió a algunas de las figuras más influyentes del espectáculo y del universo fashion. Entre risas, flashes y complicidad entre amigas, celebridades como Zaira Nara, Juli Poggio, Paula Chaves, Stephanie Demner, Brenda Gandini, Marta Fort, Gimena Accardi, Cande Ruggeri y Sofía Solá dijeron presente con estilismos que no pasaron desapercibidos. La consigna fue clara: looks con identidad, donde las polleras -en todas sus versiones- y las botas, ya sean texanas o de caña alta, se consolidaron como el match estrella de la temporada 2026.

Zaira Nara

Zaira Nara asistió con un look casual, pero cien por ciento glamoroso, donde a comodidad. La modelo lució una remera negra básica levemente cropped combinada con jeans oversize de tiro bajo. El detalle metálico vuelve a aparecer como sello distintivo. Los stilettos afinaron el conjunto y generan contraste entre lo relajado y lo elegante, logrando un equilibrio perfecto entre streetwear y sofisticación.

Zaira Nara | Créditos: prensa Esquina

Julio Poggio

Juli Poggio apostó por un aire parisino renovado: top negro ajustado sin mangas, minifalda gris de textura suave y boina como protagonista. Las plataformas elevan el conjunto y aportan presencia, mientras que los accesorios discretos mantienen el foco en la silueta. Un look femenino, coqueto y con impronta europea.

Juli Poggio | Créditos: prensa Esquina

Paula Chaves

La conductora Paula Chaves optó por un estilismo que mezcla lo básico con lo audaz: remera blanca lisa de corte relajado, combinada con una pollera negra de acabado vinílico con volados asimétricos. El detalle metálico en forma de “U” suma un guiño moderno y distintivo. El beauty look natural y el peinado recogido despejado equilibran la intensidad de la falda, logrando un outfit chic y sin esfuerzo.

Paula Chaves | Créditos: prensa Esquina

Stephanie Demner

Sthepanie Demner generó un impacto total en clave dark glam: vestido negro al cuerpo con drapeado y tajo pronunciado que estilizó su figura. Las botas de caña alta con textura y los guantes largos aportaron dramatismo y sofisticación. El maquillaje intenso y el cabello suelto completan una estética poderosa, ideal para un evento tan sofisticado de esta índole.

Stephanie Demner | Créditos: prensa Esquina

Marta Fort | Créditos: prensa Esquina

Sofía Solá | Créditos: prensa Esquina

Brenda Gandini | Créditos: prensa Esquina

Entre texturas brillantes, siluetas definidas y básicos reinterpretados, la noche dejó en claro hacia dónde apunta la moda en 2026. Figuras tales como Zaira Nara, Juli Poggio, Paula Chaves, Stephanie Demner no solo deslumbraron con sus estilismos, sino que también marcaron tendencia: la clave estará en animarse a mezclar estilos, jugar con los contrastes y apostar por prendas versátiles que se adapten a distintas ocasiones. El desfile de Esquina no fue solo un evento, sino una verdadera vidriera de lo que se viene: una moda más libre, expresiva y con personalidad propia.

Créditos: prensa Esquina

NB