Juli Poggio apostó por las botas combat reversionadas que se posicionan como el ítem clave de la temporada. Fiel a su estilo innovador, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) sorprendió con un calzado que elevó por completo su look sofisticado y dosmilero.

Juli Poggio mostró cómo se llevan las botas combat reversionadas, que serán furor este 2026

El estilo de Juli Poggio vuelve a marcar tendencia con un look que combina sensualidad, monocromía y guiños urbanos. En una de sus últimas postales, la bailarina apostó por un outfit en tonos tierra que tuvo un protagonista indiscutido: sus botas combat reversionadas.

En la postal que subió a sus historias de Instagram se puede ver que el conjunto elegido por Juli Poggio parte de una base minimalista y bien pensada: top tejido de cuello alto y manga larga, en versión cropped, que se ajusta al cuerpo y deja ver el abdomen, y mini falda de tiro bajo con tablas. La primera prenda aporta una cuota sexy pero sofisticada a su outfit mientras que la segunda remite directamente a la estética Y2K, tendencia que sigue ganando terreno en el street style y está muy presente en la estética de la actriz.

Juli Poggio impone las botas combat reversionadas como la tendencia Y2K de la temporada

Sin embargo, el verdadero foco del look está en el calzado. Juli Poggio elevó su look dosmilero con unas botas caña alta con cordones y taco, que reinterpretan las clásicas botas combat en una versión mucho más fashionista y moderna. Este tipo de zapatos conserva la esencia original, es decir su inspiración militar con impronta urbana, pero suma detalles clave que las transforman como la altura hasta la rodilla, el taco y su diseño más pulido.

Su estilismo se completa con un mini bag de lujo con detalles en verde y rojo, que rompe con la armonía visual y suma un toque de color. Además, el beauty look acompaña la propuesta general: maquillaje en tonos cálidos, labios definidos y cabello recogido, lo que permite destacar aún más su look.

Juli Poggio

Botas combat reversionadas: por qué marcan tendencia

Las botas combat reversionadas son la prueba de que un clásico puede reinventarse: mantienen su esencia rebelde, pero ahora se llevan en versión más chic, femenina y mucho más fashionista. Lo ideal es usarlas con polleras mini y top ajustado, vestidos livianos, conjuntos sastreros y monocromáticos para que sean protagonistas.

Esta tendencia promete pisar fuerte este 2026 llevando este calzado icónico a un terreno más sofisticado para que pueda integrarse a outfits más armados, incluso con piezas delicadas o sensuales, como los que usa Juli Poggio en su reciente publicación. Con esta elección, la artista no solo reafirma su lugar como referente de estilo a través de sus redes sociales, sino que también deja en claro que las botas combat reversionadas son el ítem clave del momento.

Juli Poggio

De esta manera, Juli Poggio impone las botas combat reversionadas como la tendencia Y2K de la temporada y demuestra que es capaz de transformar cualquier look básico en una apuesta de alto impacto. Como era de esperarse, su posteo cosechó una lluvia de halagos e inspiró a sus seguidores a llevar un atuendo similar.