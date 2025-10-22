Julian Weich confesó que le pidió perdón a sus hijos por todo el dolor que les causó: “Fue muy sanador para mi”

Julián Weich es uno de las celebridades de la televisión más icónicas de la Argentina. Sus diversos trabajos en distintos programas lo llevaron a tener un lugar en el corazón de todas las generaciones. Sin embargo, en su intimidad, lidiaba con miedos e inseguridades que lo llevaron a buscar un estilo de vida más solidario y conectado con los problemas de la sociedad. Es así como, y tras años de análisis propio, reunió a sus hijos para pedirles perdón por el dolor que les causó durante un tiempo.

Julián Weich

El día que Julián Weich le pidió perdón a sus hijos: “Fue muy sanador para mi”

Julián Weich se sinceró con Infobae y contó que, si bien tuvo una infancia feliz, sus vivencias le trasladaron inseguridades sobre todo lo que hacía. En su carrera como conductor de programas de televisión o actor en diversos proyectos icónicos, se sintió lejano al estilo de vida del mundo mediático y esto provocó que muchas veces no se sintiera bien con lo que llevaba adelante. Eso lo llegó a trasladar a su hogar, donde sus cuatro hijos, Iara, Jerónimo, Tadeo y Tomás, lo acompañaban con el amor que le tienen.

Julián Weich y sus hijos

“Si fui un buen padre… No lo sé. Pero hago terapia desde mis catorce, y ese ejercicio te permite, al menos, meter menos la pata. En definitiva, eso que siempre busqué fue que mis hijos se divirtieran. Mostrarles cosas nuevas. Proponerles experiencias”, contó en la entrevista. Pero hay ocasiones donde él no siente que haya hecho las cosas bien, y se animó a pedirles perdón. Hace diez años, en el día de su cumpleaños, los reunió a todos y decidió sincerarse con ellos.

“Recuerdo... ‘¿Pasó algo, papá? ¿Tenés algún problema de salud?’, me preguntaban asustados. Y no, solo me dio un ataque de culpa o de conciencia, según quieras llamarlo. De repente se me dio por pensar: ‘Uy, ¿yo lastimé a estos chicos? Me equivoqué con esto, la pifié con tal cosa… Entonces les dije: ‘Les pido perdón por todo el dolor que puede haberles hecho sentir. Discúlpenme hijos, nada ha sido mi intención’", relató el conductor. Sin embargo, ellos se quedaron en silencio, escuchando a su papá y permitiendo su momento de liberación.

Julián Weich y sus hijos

“Se trataba de una necesidad muy propia. Fue muy sanador para mí. Y creo que para un hijo, que un padre te cite para disculparse por todo lo que haya podido haber hecho mal, es algo que no se olvida jamás. Al menos, siempre tendrán una anécdota que contar”, cerró el conductor. Julián Weich siempre buscó protegerlos de la mediatización y los escándalos que pueden salir de la televisión argentina. Sin embargo, también escuchó los consejos que ellos le daban para que pueda guiar su vida a un ámbito donde puede dar solidaridad a todo el mundo.

A.E