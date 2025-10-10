De Mirtha Legrand a Verónica Lozano e Iván de Pineda, todas las celebridades presentes en el evento de Moda Argentina por la vida

El jueves 9 de octubre, la moda se unió con la ciencia en una nueva edición del Moda Argentina X LA VIDA. La campaña solidaria busca promover la prevención y detección temprana del cáncer, de la mano de los famosos y la industria fashionista. En esta ocasión, celebridades como Mirtha Legrand, Verónica Lozano e Iván de Pineda dieron el presente en el evento, que se realizó en el Hipódromo de Palermo, y lo disfrutaron junto a representantes de las 60 marcas reconocidas que forman parte de esta acción colectiva.

Celeste Montanari / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Meli Biman, Fabián Medina Flores y Rocío Vivas / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Cristian Rey y Sofía Macaggi / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Así fue la tercera edición de Moda Argentina X LA VIDA

Moda Argentina X LA VIDA reúne a famosos de renombre y marcas reconocidas para una campaña solidaria de la prevención y detección temprana del cáncer. En esta tercera edición que se realiza, algunos de sus invitados fueron importantes personajes de la televisión, la radio y, por supuesto, la moda. Entre los representantes de 60 marcas de ropa y los sponsor, caminaban, además, famosos como Lizardo Ponce, Priscila Crivocapich, Julián Weich, Sofía Maccagi, Horacio Cabak, Liliana Parodi, Fabián Medina Flores y Lucía Levy, quienes impusieron su estilo comfy en el Hipódromo de Palermo.

Lizardo Ponce / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Horacio Cabak / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Priscila Crivocapich / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Julián Weich / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Vero Lozano e Iván de Pineda estuvieron encargados de la conducción de la velada, que se realizó durante la tarde y noche del jueves 9 de octubre, en el salón Turf. Durante la recepción, Kala Bidner, joven promesa de la música, abrió con algunas interpretaciones que pusieron a bailar a los presentes y emocionar a otros. La noche cerró con un show de Agapornis, quienes se presentaron, como varios del evento, con las remeras solidarias, ícono de la campaña.

Los famosos en Moda Argentina X LA VIDA / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Kala Bidner / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Agapornis / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Liliana Parodi / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Entre palabras y discursos del presidente de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, la creadora de la iniciativa y muchos más, se destacó la presencia de Mirtha Legrand. La diva llegó con un vestido de encaje total white, y se sentó en el escenario para ser parte, una vez más de la importante campaña. Sus palabras emocionaron a todos y consolidó el espíritu solidario que caracteriza a esta iniciativa, y sigue adelante por más años.

Mirtha Legrand / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Josela Barbeito y Germán Gómez / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Lucía Levy / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

Sofía Macaggi / Créditos: Moda Argentina X LA VIDA

El evento fue un completo éxito, donde las celebridades y la industria fashionista volvieron a unirse para una iniciativa solidaria. La televisión, radio y el modelaje se conectaron con las reconocidas marcas de ropa para demostrar que la moda puede transformar realidades. Si bien el evento mayor ocurrió de la mano de importantes famosos, la campaña continúa en pie y ellos no dudan en compartirlo y mostrarlo a sus seguidores, haciendo que la acción colectiva siga creciendo.

A.E