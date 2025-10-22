Nuevo enfrentamiento de Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio: revelaron la millonaria cifra de la herencia de Jorge Lanata que falta

Bárbara Lanata y Elba Marcovecchio están protagonizando nuevos enfrentamientos en la guerra por la herencia de Jorge Lanata. A casi un año de la muerte del periodista, las hijas de él y su esposa siguen estando en el ojo de atención mediática, tras haberse lanzado fuertes acusaciones entre ellas durante varios meses. En las últimas horas, se dio a conocer la millonaria cifra que falta, en medio de complicaciones con sus abogados.

Elba Marcovecchio, Bárbara y Lola Lanata

Nuevo enfrentamiento entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

Mientras que Elba Marcovecchio sigue con su representación de Mauro Icardi en su separación con Wanda Nara, Bárbara Lanata sufrió un revés con su letrado que la obligó a cambiar de abogado. Según dieron a conocer diversos medios de comunicación, se tomó esta decisión por motivos de salud y se pidió una auditoría entre las hijas de Jorge Lanata y su esposa. Esto generó un nuevo enfrentamiento, que hizo crecer la guerra entre ellas.

Elba Marcovecchio, Bárbara Lanata

En el testamento del periodista, estaría incluido para la división de bienes los departamentos en la calle Esmeralda, en CABA, la casa en José Ignacio, Punta del Este, y los cuadros de las viviendas, los cuales serán tasados. En esa línea, Bárbara quiso agregar la posesión de ciertas joyas en manos de la abogada, que, según la acusación, Marcovecchio había robado durante los últimos meses de vida de Lanata.

En Polémica en el Bar (América), hablaron de esta situación que las mantiene enfrentadas a ambas jóvenes contra Elba y aseguraron que el escándalo creció al momento de notar que faltaba una cifra millonaria. "Están abriendo una causa por un millón de dólares que falta", expuso Mariano Iúdica. Según agregó Fernando Burlando, Lola y Bárbara estarían "en busca de la verdad", sobre todo de lo que gastó su padre, mientras estaba vivo, junto a Marcovecchio, y volvieron a acusar a la letrada de habérselo quedado.

Este nuevo enfrentamiento por un millón de dólares vuelve a poner en rivalidad a Lola y Bárbara Lanata contra Elba Marcovecchio. La pelea sigue creciendo con el correr de los meses, y a casi un año de la muerte de Jorge Lanata. En el programa, muchos apuntaron que los posibles orígenes de la guerra entre las mujeres, alejándose del marco económico. Sin embargo, es una situación que pareciera no tener final cercano, y ambas están dispuestas a darlo todo por lo que consideran.

A.E