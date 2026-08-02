Juliana Awada abrió las puertas de su casa y mostró su rincón favorito

Juliana Awada encontró en el diseño una manera de expresar su estilo de vida. Su sensibilidad por la estética se refleja en cada rincón de su hogar, donde los detalles, los materiales naturales y la conexión con la naturaleza tienen un rol protagonista. A través de sus redes sociales, la empresaria suele compartir escenas de sus espacios privados, dejando ver una identidad marcada por la armonía, la calidez y la búsqueda de ambientes que transmitan tranquilidad. En esta oportunidad, abrió las puertas de su casa para mostrar uno de sus rincones favoritos: su jardín de invierno, un espacio donde predominan el verde, la presencia de plantas, verduras y la textura artesanal de los canastos de mimbre.

Así es el jardín de invierno de Juliana Awada

Juliana Awada volvió a abrir las puertas de su hogar para compartir uno de sus espacios más especiales: su sofisticado jardín de invierno. Se trata de un ambiente pensado como un refugio de conexión con la naturaleza, donde la diseñadora puede disfrutar del proceso de sembrar y cosechar sus propios alimentos y cultivar sus plantas en un entorno cuidado hasta el último detalle.

Juliana Awada en el jardín de invierno de su casa | Instagram

El espacio está compuesto por una estructura cerrada de estilo industrial, en la que se destacan amplios ventanales con marcos de hierro negro que permiten el ingreso de luz natural y generan una conexión permanente con el exterior. La combinación con madera maciza aporta calidez y equilibrio, creando un ambiente que fusiona la estética contemporánea con elementos orgánicos y naturales. En esta línea, la construcción destaca por sus líneas simples, el techo a dos aguas vidriado que permite el ingreso de luz natural.

En el interior, los protagonistas son los estantes alargados donde organiza una variedad de canastos de mimbre que suman textura y un sello artesanal al espacio. Se pueden apreciar piezas de diferentes formatos: canastas altas con asas, diseños rectangulares, modelos redondos con tapa y versiones abiertas ideales para guardar frutas, verduras o plantas. La diversidad de formas aporta dinamismo y evita que el ambiente se perciba rígido, mientras que cada pieza mantiene su propia identidad dentro de una composición armónica.

Asimismo, cada una de estas piezas cumple una función práctica dentro de la dinámica del jardín de invierno: sirven para guardar herramientas pequeñas, conservar los productos de la huerta, ordenar las semillas y acompañar la decoración con flores recién recolectadas.

Juliana Awada en el jardín de invierno de su casa | Instagram

El jardín de Juliana Awada: un punto de relax y conexión con ella misma

El vivero de Juliana Awada refleja una de sus grandes pasiones: el vínculo con la naturaleza y el disfrute de los procesos relacionados con la tierra. Para la empresaria, sembrar, cultivar y cosechar sus propios alimentos forman parte de una filosofía de vida en la que el contacto con lo natural ocupa un lugar central. En este espacio conviven la madera, el vidrio, las fibras vegetales y una abundante presencia de plantas, creando un ambiente cálido y armonioso donde el diseño se integra con el entorno.

En el exterior, mantuvo la misma identidad rústica y contemporánea que caracteriza al resto de su jardín. Allí incorporó macetas rectangulares de madera maciza y un gran arco de mimbre que, además de aportar un atractivo visual, cumple una función práctica al brindar protección y resguardo a las plantas frente a las condiciones climáticas más adversas. Cada elección responde a su búsqueda de espacios naturales, funcionales y conectados con una forma de vida más consciente.

Juliana Awada en el jardín de invierno de su casa | Instagram

Cabe destacar que la conexión de experta fashionista con la naturaleza no es algo nuevo. A lo largo de los últimos años, compartió en sus redes sociales distintos momentos vinculados a la jardinería, desde imágenes entre sus plantas y flores hasta escenas en las que se la puede ver trabajando en su huerta, cuidando cultivos y cosechando productos de la tierra. Su pasión por sembrar y disfrutar del proceso de crecimiento de cada especie se convirtió en una de las facetas más presentes de su rutina.

La huerta de Juliana Awada | Instagram

Una vez más, Juliana Awada dejó en claro que la decoración también ocupa un lugar importante en su jardín y su huerta, espacios donde el diseño acompaña su vínculo con la naturaleza. La elección de materiales naturales, estructuras y objetos prácticos no solo responde a una cuestión estética, sino que busca crear ambientes funcionales y armoniosos, donde cada detalle se integra con las plantas, los cultivos y el entorno. De esta manera, este rincón se convierte en una extensión de su estilo personal, combinando belleza, calidez y una conexión profunda con la tierra.