Juliana Awada mostró su refugio de invierno en Cerro Bayo y enamoró con el paisaje

Juliana Awada marca su paso en la industria de la moda y el lifestyle, dictando las tendencias de moda con su estilo elegante, sofisticado y minimalista, y sus escapadas de la ciudad a diversos puntos del mundo. Luego de un breve e intenso viaje por Europa, la diseñadora regresó al país a fines de julio para dar inicio formal a sus esperadas vacaciones de invierno en la Patagonia. Su destino predilecto para esta temporada fría volvió a ser la provincia de Neuquén.

Sin dudarlo, deslumbró a sus seguidores de Instagram al compartir postales exclusivas desde Cerro Bayo, el exclusivo centro de esquí boutique ubicado en Villa La Angostura. Este rincón cordillerano se convirtió en su verdadero cable a tierra y refugio invernal, antes de volver a la vorágine del trabajo. Sin embargo, estas imágenes expusieron un imponente marco natural de los bosques autóctonos cubiertos de blanco y las vistas panorámicas hacia el lago Nahuel Huapi, y enamoraron por completo a sus fanáticos.

El maravilloso refugio de invierno en Cerro Bayo de Juliana Awada

En diversas ocasiones, Juliana Awada elije la sintonía blanca y pacífica de la cordillera para establecer su búnker invernal predilecto. Julio del 2026, tras un viaje por el verano europeo, no iba a ser la excepción, y sus historias de Instagram se plagaron de postales que revelan un entorno de ensueño, donde las construcciones de madera oscura y techos a dos aguas se mimetizan de forma perfecta con los bosques cargados de nieve.

Sus seguidores no tardaron en enamorarse de las cabañas de estilo alpino rodeadas de vegetación autóctona completamente congelada por las intensas nevadas del sur, creando una atmósfera de absoluta desconexión que recuerda a una idílica aldea invernal europea en plena Patagonia. Desde hace aproximadamente dos semanas, se instaló en Villa La Angostura, específicamente en el Cerro Bayo, el exclusivo punto de esquí.

Al igual que otras celebridades, la empresaria buscó un lugar que le ofreciera una vista privilegiada a una bahía mansa donde descansan pequeñas embarcaciones sobre el agua cristalina, enmarcada por montañas que se pierden entre las nubes bajas y el cielo plomizo. Acompañada por su familia y amigos cercanos, la diseñadora utiliza este tiempo para recargar energías, cocinar platos típicos de montaña con ingredientes locales y compartir mates calientes frente al ventanal, mientras enamora a sus más de dos millones de seguidores con las postales. Esta estadía en el sur consolida su elección de un estilo de vida más pausado, saludable y en permanente contacto con la inmensidad del paisaje patagónico.

El maravilloso refugio de invierno en Cerro Bayo de Juliana Awada

El sur de la Argentina: el amor verdadero de Juliana Awada

El idilio de Juliana Awada con la Patagonia no es una moda pasajera, sino un vínculo espiritual que rige su estilo de vida actual. Desde hace años, la diseñadora encuentra en la inmensidad de los paisajes del sur un santuario de paz inquebrantable que contrasta con el vértigo urbano. Su conexión con la región es tan profunda que no se limita a la temporada invernal. Awada viaja al sur de forma recurrente durante todas las estaciones del año, convirtiendo su residencia patagónica en su verdadero hogar permanente.

La diseñadora elige este destino de manera sistemática porque le permite materializar su filosofía de vida basada en el bienestar natural y la desconexión total. Durante el verano, el sur le ofrece el escenario perfecto para cultivar su huerta orgánica, realizar extensas caminatas de montaña y recolectar frutos silvestres. En el invierno, la nieve transforma el lugar en un refugio íntimo ideal para la lectura y el deporte. Awada prioriza la majestuosidad de la cordillera porque allí logra conectar con la tierra, disfrutar de la gastronomía local y compartir la calidez del hogar junto a sus hijas, consolidando a la Patagonia como el epicentro de sus afectos más verdaderos.

El sur de la Argentina: el amor verdadero de Juliana Awada

Nuevamente, y durante la temporada de vacaciones de invierno argentino, Juliana Awada reafirmó que su lugar en el mundo está rodeado de montañas y lagos congelados. El imponente marco de Cerro Bayo no solo sirvió como el escenario ideal para sus postales, sino como la confirmación de un romance eterno con la Patagonia, donde la elegancia y la naturaleza pueden convivir en perfecta armonía.

A.E