Juliana Awada y Antonia Macri disfrutaron de un día de ski: “Con mi bebé”

Juliana Awada continúa disfrutando de sus vacaciones de invierno en el sur de la Argentina, más precisamente en uno de sus destinos preferidos: Villa La Angostura. Desde allí, la empresaria textil compartió con sus más de dos millones de seguidores en redes sociales algunas postales de su escapada familiar, donde mostró su jornada de esquí junto a su hija menor, Antonia Macri.

Fiel a una tradición que repite cada temporada de invierno, la exprimera dama volvió a elegir la provincia de Neuquén como escenario para su descanso y conexión con la naturaleza. En esta oportunidad, además de deleitarse con los paisajes de la ciudad cordillerana, aprovechó para practicar deportes de nieve en el Cerro Bayo, uno de los centros de esquí más destacados de la región.

Juliana Awada | Instagram

Juliana Awada junto a su hija Antonia Macri en Villa La Angostura

Para Juliana Awada, su cuenta personal de Instagram se convirtió en una ventana virtual a través de la cual mantiene un vínculo cercanía con sus seguidores. Desde esa plataforma suele compartir distintos aspectos de su vida diaria, combinando publicaciones sobre sus proyectos laborales con postales de los viajes y escapadas que realiza junto a amigas o en familia.

En esta oportunidad, la diseñadora eligió el sur argentino como destino para disfrutar de unos días de descanso junto a Antonia Macri, su hija de 14 años. Aprovechando las intensas nevadas que cubrieron la región, ambas realizaron diversas actividades en la montaña repleta de nieve. “Con mi bebé”, escribió junto a una de las fotos en la que madre e hija posan sonrientes frente a cámara, instantes antes de subir a las aerosillas que las trasladaron hasta la cima para comenzar la jornada de esquí.

Juliana Awada y Antonia Macri | Instagram

Ambas, perfectamente equipadas para hacer frente a las temperaturas bajo cero con camperas térmicas, cascos de seguridad y antiparras para la nieve, disfrutaron del ascenso mientras contemplaban sonrientes el imponente paisaje completamente cubierto de blanco. Desde las aerosillas, aprovecharon el recorrido hasta la cima para admirar las montañas nevadas y la inmensidad del entorno natural que caracteriza a Villa La Angostura.

Juliana Awada y Antonia Macri | Instagram

Juliana Awada mostró su destreza sobre la nieve

“Un día de ski en el Cerro Bayo”, escribió Juliana Awada al pie de su última publicación. En las imágenes se la observa equipada con esquís, botas, bastones, casco y antiparras, mientras desciende por las pistas con seguridad y concentración, disfrutando de la jornada en la nieve con temperaturas bajo cero.

Con esta serie de postales, la empresaria dejó ver una faceta poco habitual en sus redes. Si bien suele compartir imágenes de sus viajes, paisajes y momentos en familia, en esta oportunidad mostró con mayor detalle su experiencia practicando esquí, una actividad que forma parte de sus vacaciones de invierno 2026 y que hasta ahora no había tenido tanto protagonismo en el contenido que publica para sus seguidores.

Juliana Awada esquiando | Instagram

Esta no es la primera vez que la experta fashionista disfruta de una jornada de esquí durante el invierno. En 2023 eligió el Cerro Catedral para practicar este deporte junto a un grupo de amigas. Un año más tarde volvió a ese tradicional destino de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, considerado el centro de esquí más grande del hemisferio sur, aunque en esa oportunidad compartió la experiencia con su hija Antonia Macri.

Como en cada una de sus apariciones, prestó especial atención a su vestimenta. Optó por un conjunto técnico pensado para las bajas temperaturas, con prendas diseñadas para resguardar el cuerpo del frío, la nieve y la humedad, sin dejar de lado un estilo fashion y elegante que caracteriza cada una de sus elecciones.

Juliana Awada y Antonia Macri en el Cerro Catedral | Instagram

Juliana Awada volvió a combinar dos de sus grandes pasiones: los paisajes de la Patagonia y los deportes de invierno. A través de sus publicaciones, la empresaria no solo compartió un momento de complicidad junto a Antonia Macri, sino que también dejó al descubierto una faceta poco frecuente en sus redes sociales, donde esta vez el esquí y la experiencia en la montaña repleta de nieve fueron los grandes protagonistas de su escapada a Villa La Angostura.