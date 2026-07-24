Uno por uno, los mejores vestidos con los que Juliana Awada anticipa el verano

Juliana Awada se consagró como el máximo referente del chic latinoamericano, gracias a que su influencia en la moda va de la mano de su firma personal. Su capacidad innata para dictar pautas de estilo en cada temporada, hizo que saliera a la luz el verdadero sello de su identidad estética: el estilo effortless, un concepto que fusiona la comodidad absoluta con una elegancia que parece no requerir ningún esfuerzo aparente. Sin embargo, marca la tendencia y anticipa los favoritos a través de sus constantes viajes internacionales por exclusivos destinos y paradisíacos rincones del mundo. Durante el invierno de la Argentina, Awada aprovechó sus vacaciones para lucir los mejores vestidos frescos, y con los que se robó el aplauso y las miradas de los expertos y fanáticos de la moda.

Juliana Awada

El color rojo: Juliana Awada impone el trendy para el verano 2027

Pantone impone todos los años un color que se vuelve la base de las elecciones artísticas. Pero los famosos eligen su propia paleta con el paso de las temporadas, y las diferentes temperaturas a las que se deben enfrentar. Durante el 2025 y 2026, el mocha mousse demostró ser versátil a la hora de pasar por las etapas fashionistas; pero Juliana Awada marcó el color más vibrante de la paleta que se adueñará del verano 2027, bajo la tendencia del dopamine dressing o moda optimista: el rojo pasión.

Si bien este color fue tradicionalmente nocturno, aumentando las miradas de los flashes que caen sobre la empresaria, Juliana demostró que es el nuevo básico imprescindible para caminar bajo el sol, logrando un balance perfecto entre sofisticación, frescura y audacia que pisa fuerte en las playas exclusivas. Consolidándose como la opción enérgica, la empresaria adoptó esta corriente cromática a través de siluetas fluidas, como un vestido camisero corto, con un nudo estratégico en la cintura que estiliza la figura, o un caftán largo playero con detalles de vivos blancos en los bordes, ideal para un paseo descalza en la arena. Ambas elecciones reflejan una apuesta firme por el estilo effortless, demostrando que la intensidad del rojo puede lucirse con total naturalidad y elegancia cuando se priorizan los textiles livianos y las caídas libres.

El color rojo: Juliana Awada impone el trendy para el verano 2027

El slip dress del verano 2027, según Juliana Awada

Si bien los colores forman parte de las tendencias de las próximas temporadas, hay algunas prendas que llegan para imponerse por sobre el resto, gracias a su frescura, originalidad y capacidad de adaptarse al estilo individual de cada fanático de la moda. Juliana Awada encontró una prenda que le permite mantener la sofisticación y el trabajo de las líneas, sin perder su búsqueda por lo "no planificado" y lo cotidiano. El slip dress, conocido en español como vestido lencero, se caracteriza por su gran parecido a una enagua o camisón , y se distingue por ser un vestido ligero, minimalista y de corte sencillo.

La empresaria adoptó esta corriente y la reinterpretó de manera magistral bajo la tendencia del romanticismo costero, consolidándose como la opción más fresca y perfecta del verano. En sus tardes veraniegas, despliega versiones impecables de esta propuesta textil de breteles finos, confeccionado en textiles puros, ideal para disfrutar del hogar o un almuerzo al aire libre, complementado con detalles sugerentes como aberturas o moños frontales.

El slip dress suele lucirse durante el día con colores claros o pulcros, como el Cloud Dancer. Sin embargo, también puede conectarse con el rojo pasión de la próxima temporada de verano argentino. La intensidad de esta tonalidad vibrante se suma a las siluetas fluidas y relajadas, permitiéndole transicionar sin esfuerzo desde una mañana relajada en la cocina hasta un atardecer frente al mar con total naturalidad.

El slip dress del verano 2027, según Juliana Awada

Las transparencias para el verano 2027, según Juliana Awada

El slip dress es solo una de las prendas del Lingerie Chic, la estética que rediseña la ropa tradicionalmente íntima, como enaguas, camisones, corsés y encajes, para el armario del día a día o a la alfombra roja. Otro de los vestidos tendencia que Juliana Awada anticipó para el verano 2027 es el naked dress, o el vestido transparente para combinar con bikinis y marcar la sensualidad de esta temporada.

La empresaria adoptó esta corriente, fusionándola con su inconfundible estilo clásico y minimalista, y apostando de lleno al total white como el que lleva la elegancia a las grandes playas del mundo. Para eso, desplegó dos versiones impecables de esta propuesta textil, pero ambas con el uso del encaje en sus diferentes formas. Ya sea con un diseño midi blanco intrincado y breteles finos como para un audaz vestido corto calado con motivos florales, la prenda permite lucir con total sutileza sobre un traje de baño liso de dos piezas, reflejando la filosofía de lujo silencioso.

La sensualidad se mide en detalles sugerentes y la caída libre de las telas crea una verdadera declaración de intenciones, y es así como el encaje floral calado deja de ser exclusivo de la noche y se convierte en el aliado perfecto de las texturas tejidas, demostrando que la audacia y el buen gusto conviven en perfecta armonía bajo el sol.

Las transparencias para el verano 2027, según Juliana Awada

Juliana Awada volvió a coronarse como una referente de la moda argentina, al anticipar el verano con los mejores vestidos del estilo effortless y el lujo silencioso. A través de la intensidad del rojo pasión, la frescura eterna del vestido blanco y la audacia sutil de las transparencias, la empresaria redefine el guardarropa estival con una naturalidad envidiable, y se roba los aplausos de todos quienes comenzaron a preparar su vestidor para los meses de altas temperaturas.

A.E