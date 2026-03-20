Juliana Awada marcó cuál es el color de la temporada con un total look

Juliana Awada causó revuelo en redes sociales al mostrar cuál será el tono que se llevará este 2026. La exesposa de Mauricio Macri posó para la nueva colección de su empresa textil y reveló este dato fashionista mediante un outfit monocromático que se llevó todos los likes.

Juliana Awada apostó por un conjunto que combina elegancia y confort

Juliana Awada volvió a reafirmar su lugar como referente del estilo minimalista y sofisticado con un nuevo look que compartió en su cuenta de Instagram, donde reúne a más de dos millones de seguidores. Fiel a su estética, la empresaria apostó por un conjunto monocromático en el color de la temporada y cautivó a sus seguidores.

En la imagen, se la puede ver luciendo un total look confeccionado en cashmere, perteneciente a la nueva colección de su firma. El outfit protagonizado por el tono arena está compuesto por un suéter de mangas largas, de corte clásico y levemente holgado, combinado con un pantalón de silueta relajada y caída suave. La elección de este material no es casual: el cashmere, reconocido por su suavidad y calidad premium, aporta un aire de lujo silencioso que define a la perfección el estilo de Juliana Awada.

Juliana Awada

Elegancia en tono arena: el estilismo que eligió Juliana Awada y deslumbró a todos

La paleta en color arena refuerza esa impronta minimalista y atemporal que escogió Juliana Awada para su look de día. Esta tonalidad, que marcará tendencia este 2026, transmite calma, elegancia y una fuerte conexión con lo natural. En cuanto a su conjunto podemos decir que se encuentra alineado con las tendencias que priorizan los tonos neutros y las prendas versátiles.

Además, la combinación de prendas básicas resulta sofisticada pero también funcional, adaptándose así a una jornada de descanso como para una salida relajada. En cuanto al calzado, llevó slippers en el mismo tono, de textura suave, que acompañan la propuesta comfy sin romper la armonía visual. Este detalle termina de consolidar un estilo donde la comodidad y el diseño conviven en equilibrio.

Juliana Awada

El beauty look de Juliana Awada sigue la misma línea natural de su atuendo: dejó su cabello suelto, con ondas leves y un acabado descontracturado, mientras que el maquillaje es prácticamente imperceptible, con una piel luminosa y fresca que resalta sus rasgos de manera sutil. En una de las imágenes que subió a su red social se la puede ver sonriente y mirando a cámara mientras que en la otra se encuentra mirando hacia un costado con las manos en sus bolsillos.

El lugar donde posa acompaña el concepto del outfit: banco de piedra con un fondo de muro rústico. Asimismo, la ex primera dama sumó una prenda adicional apoyada a su lado: un tejido en tonos neutros con el violeta como protagonista. De esta manera, Juliana Awada marcó con su total look que el color arena será el favorito de la temporada y que es perfecto para armar una propuesta relajada con prendas nobles, atemporales y sofisticadas.