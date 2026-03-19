Donato de Santis mostró su nueva vida tras renunciar a MasterChef Celebrity: "A otro ritmo"

Donato de Santis mostró su nueva vida tras renunciar a MasterChef Celebrity, en un momento que marca el inicio de una etapa distinta. Su presente se conecta con un estilo más personal, donde la búsqueda de calma y nuevas experiencias se convierte en parte de su día a día, dejando atrás la rutina televisiva para abrirse a un camino diferente.

Luego de su salida de MasterChef Celebrity, Donato de Santis empieza una nueva etapa personal

Donato de Santis inició un nuevo capítulo tras su salida de MasterChef Celebrity, mostrando cómo eligió vivir “a otro ritmo”. Su decisión refleja un cambio en la manera de organizar su vida y su trabajo, con un enfoque que privilegia la simpleza y la inspiración, en un entorno que lo invita a conectar con sus raíces y disfrutar de otra forma.

Donato de Santis

En las últimas horas, todos los seguidores del reality de cocina se sorprendieron durante la final del programa por las palabras del cocinero. “Es un ciclo que se termina, estoy agradecido por todo lo que vivimos, pero ahora quiero dedicarme a otras cosas”, expresó, dejando en claro que su decisión respondía a la necesidad de cambiar de ritmo y enfocarse en proyectos diferentes.

A través de su cuenta de Instagram, Donato de Santis compartió imágenes de su vida actual en Italia, donde se lo pudo ver paseando en moto por las calles de Puglia. “Hoy me subí a la Vespa y me fui por la costa de Puglia. El mar a un lado, la ruta al frente, y ese viento salado que te acomoda la cabeza sin pedir permiso. Acá la vida va a otro ritmo”, escribió.

Donato de Santis en Italia

El recorrido por la costa italiana mostró cómo el chef elige vivir estos momentos lejos de las cocinas de MasterChef Celebrity. “Pasás por pueblitos blancos, piedras viejas, olor a mediterráneo, y entendés por qué uno vuelve siempre. Manejar así es cocinar sin receta. Elegís la curva, escuchás el motor y dejás que el paisaje haga el resto”, compartió en su publicación.

Las palabras de Donato de Santis al anunciar su salida de MasterChef Celebrity

En plena final de la competencia, Donato de Santis sorprendió al anunciar su salida de MasterChef Celebrity. Con palabras claras, expresó: “Es un ciclo que se termina, estoy agradecido por todo lo que vivimos, pero ahora quiero dedicarme a otras cosas”. Su decisión fue recibida con sorpresa por todos, ya que se trataba de uno de los jurados más reconocidos.

Donato de Santis en MasterChef Celebrity

Por su parte, el chef explicó que su elección respondía a la necesidad de cambiar de rumbo y enfocarse en proyectos personales. “Fue un honor compartir este espacio, pero siento que es momento de dar un paso al costado”, señaló, dejando en evidencia que la decisión estaba tomada y que se trataba de un paso necesario en su camino profesional.

Con este gesto, Donato de Santis abrió la puerta a una nueva etapa en su vida, marcada por la búsqueda de un ritmo distinto y más personal. “Quiero dedicarme a otras cosas”, insistió, mostrando que su mirada está puesta en proyectos que lo conectan con la gastronomía desde otro lugar.

MasterChef Celebrity

Donato de Santis mostró su nueva vida tras abandonar MasterChef Celebrity y eligió hacerlo desde Puglia, Italia, con un mensaje claro: vivir “a otro ritmo”. La decisión del chef marca el inicio de una etapa en la que la cocina, los paisajes mediterráneos y la búsqueda de simpleza se convierten en protagonistas.

VDV