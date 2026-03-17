A pocas semanas de la celebración de Pascua, Damián Betular sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nueva colección de huevos de chocolate. A través de su cuenta de Instagram, el jurado de MasterChef Celebrity (Telefe) anunció que sus creaciones ya están disponibles, con propuestas que combinan estética, sabor y una impronta artesanal que lo caracteriza.

Cuánto cuestan los huevos de Pascua de Damián Betular: precios y diseños

Como cada año, Damián Betular apuesta por elaboraciones premium realizadas con chocolates importados y una cuidada presentación. Además, todos los huevos de Pascua son hechos de manera artesanal, por lo que el peso puede variar levemente en cada pieza. En ese marco, esta semana realizó el lanzamiento de los nuevos diseños y sorprendió a sus seguidores con los delicados modelos.

Damián Betular

Entre las opciones más accesibles se encuentra el huevo chico, que tiene un valor de $40.000. Se trata de una pieza de 250 gramos de chocolate con leche, rellena con grageas de almendras bañadas en chocolate. Una alternativa ideal para quienes buscan un detalle sofisticado, pero en un formato más pequeño.

Por otro lado, el huevo mediano asciende a $80.000 y pesa aproximadamente 600 gramos. En este caso, la propuesta suma un relleno más complejo: praliné crocante de avellanas combinado con grageas de chocolate y almendras. Como diferencial, algunos de estos huevos incluyen una sorpresa especial: una tarjeta canjeable por un huevo grande, válida hasta el 30 de abril, lo que suma un atractivo extra para los fanáticos del chocolate.

Asi son los huevos de Pascua de Damián Betular

En la cima de la colección se ubica el huevo grande, con un precio de $150.000 y un peso de 1 kilo. Mantiene la misma línea de sabores que el mediano, praliné de avellanas y grageas de chocolate con almendras, pero en una versión más contundente, ideal para compartir o para regalar en ocasiones especiales.

Otro dato a tener en cuenta es su conservación: desde la marca recomiendan mantenerlos entre 14°C y 16°C para preservar su calidad y textura.

Asi son los huevos de Pascua de Damián Betular

Con diseños elegantes y una propuesta gourmet, los huevos de Pascua de Damián Betular vuelven a posicionarse como uno de los objetos de deseo de la temporada. Eso sí, como suele ocurrir con sus lanzamientos, se espera que se agoten rápidamente.