Juliana Awada y sus mejores looks durante sus vacaciones con amigas

Juliana Awada decidió tomar unos días de descanso con amigas y entre los escenarios elegidos estuvieron los de la Patagonia, adonde fue junto con sus hijas, y el Caribe. Tras su separación de Mauricio Macri y con nuevos horizontes por caminar, la ex Primera Dama y empresaria textil v otra vez dio cátedra de estilismo.

Tonos tierra y prendas básicas con apuestas trendy: el estilo que impuso Juliana en su escapada de relax.

Cúales fueron los looks elegidos por Awada

Desde las propuestas más sofisticadas y neutras, con colores tierra fueron los grandes infaltables del placard de Juliana. Prendas livianas, paleta suave y la simpleza de accesorios que definen su estética chic y natural.

Entre los estampados elegidos estuvieron los de estilo azteca, que llevó con vestido de cuello halter y falda cruzada.

La aventura de Awada, que inició el 2026 dando vuelta la página, siguió con una travesía marítima con amigas en el Caribe. A bordo de un yacht de super lujo con fabulosos amenities, una escapada girlie en altamar fue todo lo que la empresaria necesitaba para volver a empezar tras 15 años y una hija en común, Antonia, con el expresidente.

Awada, con camisola amplia con estampado en color borravino (un trend del street style 2026).

En este nuevo capítulo de su vida, Juliana se regaló el inolvidable paseo en el yacht perteneciente a The Ritz-Carlton Yacht Collection, Entre el team de amigas invitadas por la ex Primera Dama, estuvieron Delfina Blaquier, Valentina Collado, Catalina Londoño y Johanna Ortiz.

Juliana y su viaje en Crucero con Delfina Blaquier, Valentina Collado, Catalina Londoño y Johanna Ortiz.

Qué dijo Awada tras su separación de Mauricio Macri

“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa para transitarla con respeto y calma”, dijo la ex Primera Dama.