Juliana Awada y sus mejores looks durante sus vacaciones con amigas

Juliana Awada decidió tomar unos días de descanso con amigas y entre los escenarios elegidos estuvieron los de la Patagonia, adonde fue junto con sus hijas, y el Caribe. Tras su separación de Mauricio Macri y con nuevos horizontes por caminar, la ex Primera Dama y empresaria textil v otra vez dio cátedra de estilismo.
Cúales fueron los looks elegidos por Awada
Desde las propuestas más sofisticadas y neutras, con colores tierra fueron los grandes infaltables del placard de Juliana. Prendas livianas, paleta suave y la simpleza de accesorios que definen su estética chic y natural.
La aventura de Awada, que inició el 2026 dando vuelta la página, siguió con una travesía marítima con amigas en el Caribe. A bordo de un yacht de super lujo con fabulosos amenities, una escapada girlie en altamar fue todo lo que la empresaria necesitaba para volver a empezar tras 15 años y una hija en común, Antonia, con el expresidente.
En este nuevo capítulo de su vida, Juliana se regaló el inolvidable paseo en el yacht perteneciente a The Ritz-Carlton Yacht Collection, Entre el team de amigas invitadas por la ex Primera Dama, estuvieron Delfina Blaquier, Valentina Collado, Catalina Londoño y Johanna Ortiz.
Qué dijo Awada tras su separación de Mauricio Macri
“Hay procesos íntimos, personales, que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa para transitarla con respeto y calma”, dijo la ex Primera Dama.