Juliana Awada disfruta de sus vacaciones con amigas en el verano español: bikini, libros y mates frente a la playa

Mientras en Argentina el invierno se hace sentir, Juliana Awada aprovecha el verano europeo para disfrutar de unos días de descanso junto a un grupo de amigas en la costa de España. A través de sus historias de Instagram, la empresaria dejó ver algunos de los momentos más especiales de sus vacaciones, aunque siempre fiel al perfil discreto que mantiene desde hace años. Lejos de las grandes producciones o las postales ostentosas, las imágenes del viaje de la diseñadora reflejan un viaje marcado por la tranquilidad, el contacto con la naturaleza y pequeños rituales cotidianos.

Juliana Awada

El look relajado de Juliana Awada para comenzar el día

Juliana Awada sorprendió con un bikini de triángulo en tono marrón cobrizo, combinado con un pareo corto estampado de fondo claro y pequeños círculos de colores. La empresaria completó el conjunto con un sombrero de rafia de ala ancha, gafas de sol negras de formato cuadrado y un bolso tejido en fibras naturales, accesorios que reforzaron una estética bohemia, fresca y sofisticada. Descalza y sonriente, la empresaria volvió a demostrar su preferencia por prendas cómodas y materiales nobles, en sintonía con el entorno natural.

El look de Juliana Awada en sus vacaciones

Durante el día, Juliana Awada también compartió otros detalles de su escapada a la costa española. En una de las imágenes que subió a sus redes sociales se puede ver una mesa de restaurante de inspiración mediterránea, vajilla blanca y vasos color ámbar que generaban un contraste elegante y cuidado.

El plan de Juliana Awada

Libros, mate y la vista privilegiada de Juliana Awada frente al mar

Juliana Awada aprovechó también para compartir la manera en la que decidió disfrutar de la tarde frente al mar. Una mesa, un libro y su mate, una combinación con la que la empresaria dejó claro que, a pesar de donde se encuentre, mantiene vivas las costumbres argentinas.

El plan de Juliana Awada

El espacio donde descansaba Juliana Awada estaba rodeado por una mesa de madera, muros de piedra y prolijos jardines, se abre hacia una vista privilegiada del mar, donde pequeñas embarcaciones completan un paisaje sereno bañado por la luz del atardecer. La sombra de un gran árbol convierte el lugar en un rincón ideal para la lectura y el descanso. Con estas imágenes, la empresaria volvió a compartir una faceta muy representativa de su estilo de vida, vacaciones tranquilas en las que la naturaleza, el diseño, la gastronomía y los pequeños placeres cotidianos se convierten en los verdaderos protagonistas.