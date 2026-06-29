Juliana Awada mostró los accesorios que serán tendencia en el próximo verano

Si hay una celebridad que es una muestra clara del effortless y las apuestas más minimalistas en la moda, ella es Juliana Awada. La empresaria fashionista no duda en mostrar su estilo de vida conectado con la naturaleza, y su pasión por la moda más tirando a un estilo business, con prendas holgadas y texturas frescas. Entre viajes por el mundo, rige sus propias temporadas, dejando en claro cuáles serán sus favoritos al momento en que llegue a la Argentina. Es por eso que, durante los últimos días, se alejó de su rutina en la ciudad, y volvió a trabajar en la tranquilidad de la playa. Fue allí donde mostró las últimas tendencias con su look playero en bikini y deslumbró a los expertos.

Juliana Awada

Entre bikinis y pareos tejidos, las tendencias de verano de Juliana Awada

Juliana Awada no duda en imponer algunas de las mejores prendas del verano, durante la temporada de invierno en la Argentina. Bajo sus propias reglas, viaja por el mundo descubriendo la moda que llegará al país en los siguientes meses, y encontrando prendas que se adapten al effortless en el que elige para todas sus actividades. Durante los últimos meses, aprovechó para hacer escapadas a la playa, y deslumbró con sus look y sus bikinis para cada una de las salidas. Sin embargo, en los últimos días, fusionó el mocha mousse favorito del estilo rústico y campestre con el tejido tendencia del verano 2025-2026 y los colores que se lucen en estas ciudades paradisíacas.

El look de Awada se define por una bikini de silueta triangular clásica, que abraza la tendencia del retro-glam playero mediante una paleta terrosa y orgánica. En una cautivadora tonalidad marrón tabaco, con un sutil efecto tie-dye, enmarcado por delicados lazos en contraste azul cerúleo que se anudan en el cuello y el torso, la combinación cromática evoca la perfecta unión entre la calidez de la tierra y la frescura del mar Mediterráneo, y se eleva con el pareo corto tejido y colorido. El mismo contiene formas geométricas sutiles y se complementa con el bolso artesanal con flecos, consolidando un estilismo de inspiración bohemia pero con un aire de lujo relajado e impecable.

Entre bikinis y pareos tejidos, las tendencias de verano de Juliana Awada

Juliana Awada: influencia que viaja entre el invierno argentino y el verano del norte del mundo

Juliana Awada no se queda en un solo lugar, ni se inspira en un solo país al momento de hablar de moda. Si bien es una influencia clave para el effortless, estilo que prioriza la comodidad, la funcionalidad y la naturalidad sin perder la elegancia, también se permite viajar por el mundo para encontrarse en las diferentes temperaturas y temporadas que, tarde o temprano, llegarán a la Argentina.

Es así como, cuando se encuentra en el país, adopta un estilo bien abrigado, de prendas holgadas y mucha apuesta por el pantalón de jean, que le permite jugar con colores fuertes en su paleta, pero mantener el mocha mousse y los terrenales como protagonistas. Sin embargo, en contraposición y cuando disfruta de viajes en la playa, se la juega por una delicada sensualidad, que mezcla las transparencias, las bikinis y las prendas relajadas y atemporales.

Juliana Awada: influencia que viaja entre el invierno argentino y el verano del norte del mundo

Juliana Awada mostró las últimas tendencias con su look playero en bikini, en una increíble escapada por un lugar paradisíaco. Abrazando el retro-glam playero mediante una paleta terrosa y orgánica, volvió a dar cátedra y demostró por qué es una influencia de todas las temporadas, gracias a la investigación que hace en todo el mundo y que trae a la Argentina.

A.E