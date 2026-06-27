Juliana Awada se encuentra de vacaciones junto con un grupo de amigas por Europa, una de ellas es la interiorista María Giménez, con quien suele compartir viajes y momentos de relax. A través de sus redes sociales, la empresaria textil compartió una serie de postales donde no sólo se destaca el paisaje, sino también su imponente look compuesto por el vestido que anticipa una de las grandes tendencias de la primavera 2026.

Juliana Awada sorprendió con un vestido que pisa fuerte en la moda europea

Juliana Awada se caracteriza por estar siempre pendiente a los detalles. Más allá de sus conocimientos fashionistas, la ex primera dama dejó en claro que está atenta a las últimas tendencias de moda, sobre todo, para los diseñadores de primer nivel. En las imágenes que difundió en sus historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram, se la puede ver luciendo un vestido midi de corte recto con aberturas a los costados de su pierna que permiten movimiento al caminar.

Juliana Awada | Instagram

Asimismo, en la parte del torso lleva un escote simple -con una sutil abertura en el esternón- con tiras finas que se distribuyen sobre sus hombros y un estampado botánico en toda la pieza en tonos verde oliva y blanco, combinado con sandalias bajas de cuero marrón, un bolso de rafia y anteojos de sol negros. El estilismo se completa con un peinado natural con pelo suelto, reforzando una estética fresca y elegante, sin esfuerzo.

El vestido de Juliana Awada que anticipa una de las grandes tendencias de la primavera 2026 | Instagram

El estilismo de Juliana Awada que pisa fuerte en el viejo continente

Juliana Awada vuelve a alinearse con una de las estéticas más fuertes que está marcando la moda europea: los vestidos de flores con impronta vintage y espíritu tradicional reinterpretado. En las últimas temporadas, firmas de referencia como Chloé -bajo la mirada creativa de Chemena Kamali- recuperaron estampados botánicos de archivo, especialmente de las décadas del 50 y 60, para traerlos nuevamente a la pasarela con un aire contemporáneo. El resultado es una estética que recupera un estilo clásico del pasado, pero reinterpretado con un aire liviano y femenino.

Juliana Awada y un grupo de amigas | Instagram

Esta relectura de lo floral y lo botánico no es casual: forma parte del regreso del maximalismo elegante que se hace presente en las pasarelas de alta costura de Europa, donde los prints ganan protagonismo y se imponen como lenguaje central del look. En ese contexto, los vestidos con motivos naturales vuelven a ocupar un lugar clave dentro de la moda internacional, impulsados por las grandes casas de lujo.

Es por esta razón que la elección de la estilista se inscribe exactamente en esa tendencia: siluetas clásicas, estampados botánicos y un aire elegante que conecta con la narrativa del viejo continente de esta nueva ola retro, donde lo romántico y lo histórico se transforman en moda vigente.

Cabe destacar que, Juliana utilizó en varias ocasiones vestidos con estampas florales similares a los que hoy vuelven a verse como tendencia. A lo largo de distintos eventos y viajes oficiales, solía elegir diseños midi o largos en telas livianas como gasa o seda, con motivos florales suaves y en tonos naturales, reforzando una estética romántica y elegante.

Durante sus presencias institucionales en el período 2015-2019, el asesor de moda Mariano Caprarola, mantuvo una entrevista con Infobae y señaló al respecto: "Juliana es una primera dama que nunca marca ostentación en su forma de vestir y siempre se destaca por utilizar accesorios de lujo". Este estilo no es nuevo en su guardarropa, sino una constante de su imagen pública, lo que explica por qué sus looks actuales encajan fácilmente con la tendencia de inspiración vintage que reaparece con fuerza en la moda 2026.

Vestidos florales de Juliana Awada | Instagram

La elección de Juliana Awada sobre este tipo de prendas no responde a una tendencia en particular, sino a una construcción estética coherente que mantiene a lo largo del tiempo. Las estampas florales suaves, los tonos naturales y las siluetas fluidas funcionan como una firma personal dentro de su estilo, lo que hace que cada nueva aparición con este tipo de vestidos refuerce más una identidad ya consolidada. A la vez, este tipo de diseños también encaja perfectamente con lo que se impone en la moda primavera-verano 2026, donde los vestidos florales y botánicos, con aire vintage y cortes livianos, vuelven a posicionarse como una de las grandes tendencias de la temporada.