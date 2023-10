Julieta Ortega e Iván Noble fueron una de las parejas del mundo del espectáculo debido a la intensidad con la que decidieron sellar su amor con una boda. La actriz y el musico tuvieron un hijo en común y en la actualidad mantienen una amistad para llevar la fiesta en paz

Así fue la soñada historia de amor de Julieta Ortega e Iván Noble

Son muchas las parejas que apuestan a una vida juntos con el "Sí, quiero" de por medio ratificar su amor a los pocos meses de haber blanqueado la relación. La hija de Palito Ortega y Noble fueron de esos, ya que decidieron casarse a los 6 meses de haber comenzado su noviazgo.

Se conocieron en el año 2001, cuando Iván tenía 33 años y Julieta 29, y al poco tiempo comenzaron su breve romance que los llevó al altar seis meses después hasta el día de su divorcio. La separación no fue escandalosa y los artistas pusieron mucha voluntad para no perjudicar el bienestar de Benito, el hijo fruto de su relación.

Julieta Ortega e Iván Noble junto a Benito

Julieta Ortega e Iván Noble

“No me quedo nunca más solo. Por más que mi hijo ahora casi no me da bola”, expresó el musico sobre lo que le representa ser padre. Cuando se habla de su separación, Iván utiliza los mundiales para especificar hace cuantos años llevan separados, ya que son más los años de ruptura que del mismo matrimonio. “Pasaron tres mundiales”, es una de sus típicas frases.

Julieta Ortega e Iván Noble aun se siguen amando

Uno de los aspectos que más llaman la atención de su relación es que "El amor sigue intacto" a pesar de que cada uno siguiera su camino. De esta manera, Benito disfruta de la buena relación de Julieta Ortega e Iván Noble y crece rodeado del amor que se merece entendiendo que a pesar de que no estén juntos, siempre van a estar para él.