Julieta Poggio es una de las it girls del momento. Sus conocimientos artísticos y su pasión por la moda la llevaron a posicionarse como una referente para las más jóvenes que admiran su estilo propio. Sus looks son el aspecto que más se destaca y, en esta ocasión, la bailarina apostó por un look rockero con un color poco habitual en su armario.

Julieta Poggio apostó por un estilo rockero con cruces y cadenas

Su participación en Gran Hermano le dio un salto a la fama que le permite dedicarse a lo que siempre soñó. Poggio forma parte del mundo artístico argentino desde muy pequeña, pero hace unos años que no participaba en grandes producciones. La modelo también pasó a ser un ícono de la moda que todas quieren copiar.

La morocha suele apelar a las tendencias de los años 2000 para armar sus outfits, ya que generalmente apuesta por prendas muy tiro bajo, remeras de red y su abdomen al aire. Desde sus historias de Instagram, la joven nacida el 9 de enero de 2002 compartió una fotografía en donde dejó a la vista su outfit rockero.

El look rockero de Julieta Poggio

Con un top verde y un buzo croptop negro, Julieta hizo una combinación de colores que no suele usar con frecuencia en su día a día. Pero no es la primera vez que logra armar un outfit rockero con las combinaciones de accesorios. Junto a la remera verde que solo llega hasta la cintura, la morocha sumó un short negro tiro bajo característico de la época de Britney Spears.

Los accesorios rockeros de Julieta Poggio

Para sumarle más onda al look, la joven se lució con una cadena plateada de la cual se desprenden 3 cruces religiosas con strass y acompañó a la prenda inferior con un cinto con pequeñas tachas que no lo ajustó a su cadera. Julieta Poggio suele tener un estilo muy urbano y "Milipili", pero últimamente estuvo probando outfits más sofisticados y con un estilo completamente distinto.