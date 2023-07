Julieta Poggio se convirtió en la it girl del momento tras su participación en Gran Hermano. La joven se encuentra atravesando muchos proyectos laborales en el mundo artístico y eso permite relucir su estilo de moda a la hora de asistir a los eventos. Desde sus historias de Instagram, la bailarina dejó a la vista un look total black que enloqueció a todos.

Julieta Poggio arrasó con un look total black para la noche porteña

Tras haber participado en Fuerza Bruta, Julieta ya comenzó los ensayos para la obra de teatro con José María Muscari y estará en los escenarios de Avenida Corrientes dentro de unas semanas para que todos sus fanáticos puedan disfrutar de su talento actoral.

La ex Gran Hermano se encuentra con unas semanas agitadas, pero eso no le impidió lucirse con todos sus looks que no solo enloquecen a sus seguidoras, sino que también las inspira a seguir sus tendencias. Para disfrutar de la noche porteña con amigas, Poggio optó por un outfit bastante simple para lo que está acostumbrada.

El look total black de Julieta Poggio

Los accesorios amarillos de Julieta Poggio

Se trata de un conjunto de ropa interior que se caracteriza por tener elásticos que pueden quedarse a la vista, esta es una tendencia de las nuevas generaciones que agregan este accesorio como un detalle a la vista y se suele combinar con pantalones de jean. La morocha posó en un restaurante con un top y culote de la misma marca e hizo juego con un pantalón negro.

La idea de un outfit monocromático encajó muy bien con la mini bag amarilla y zapatillas del mismo tono que lució Julieta Poggio para generar contraste con el look. La bailarina presumió sus uñas negras que fueron pensadas para que combine con el vestido que usará en los Martín Fierro 2023.