Pampita no quiso opinar sobre el caso de Julieta Prandi y Claudio Contardi y explotó la polémica

Pampita explotó la polémica tras ser consultada por el caso de Julieta Prandi y Claudio Contardi, que en los últimos días tomó fuerza mediática por la condena judicial contra el empresario. La modelo optó por no emitir opinión al respecto y dejó en claro que no quiere involucrarse en temas ajenos a su vida personal.

Pampita eligió no pronunciarse sobre el caso judicial que involucra a Julieta Prandi y Claudio Contardi, luego de que se conociera la sentencia contra el empresario por hechos de violencia y abuso. La modelo expresó que no desea quedar expuesta en los medios por asuntos que no le pertenecen y que prefiere mantener un perfil bajo. Su decisión generó rápidamente repercusiones.

En medio de la conmoción pública por la condena del empresario a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género contra la actriz. La modelo fue consultada por el tema en el programa Sálvese Quien Pueda (América) y su respuesta generó una ola de reacciones entre figuras del espectáculo.

“No quiero hablar del tema, no quiero quedar expuesta en todos los portales por este tema, ni por ningún otro que no sea mío, por mi situación personal. No soy panelista, no quiero hablar de ningún tema que no sea mío”, expresó Pampita. En la misma línea, dejó en claro que prefiere mantener un perfil bajo y no involucrarse en asuntos ajenos.

La declaración fue interpretada por muchos como una forma de evitar posicionarse frente a un caso que movilizó a gran parte del mundo del espectáculo, y marcó un hito tras la condena a Claudio Contardi. Luego de volver a ser consultada por el notero de SQP sobre el tema, la conductora insistió en que no está en ningún programa de actualidad y que no le corresponde opinar sobre temas que no conoce en profundidad.

“No quiero estar participando siempre en temas de otros. Me encantaría bajo perfil absoluto. Por el momento personal que estoy viviendo, prefiero ni aparecer”, agregó Pampita. Su postura no pasó desapercibida en la industria del espectáculo y Yanina Latorre fue una de las primeras en manifestarse públicamente en su programa.

“Con una contestación así vas a estar aún más en los portales. Pampita, yo te quiero, pero tuviste Pampita Online, donde tuviste panelistas, donde hablaron de todos los temas. Estuviste en el Bailando, donde te cansaste de decirle de todo y pelearte con todos”, expresó. A su vez, remarcó la importancia del caso en la agenda pública.

“Este tema es importante porque se trata de una mujer que denunció y vivió situaciones límite con la violencia y el abuso. No querer hablar también es una forma de posicionarse”, continuó la presentadora. A su vez, su reacción se sumó a la de otras figuras que, en los últimos días, se pronunciaron con mensajes de apoyo a Julieta Prandi.

Pampita decidió no opinar sobre el caso de Julieta Prandi y Claudio Contardi y, aunque buscó evitar la exposición mediática, explotó la polémica. Su silencio, lejos de cerrar el tema, abrió un espacio de debate sobre su silencio, generando una ola de reacciones en redes sociales y en varias figuras del espectáculo argentino.

