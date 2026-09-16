Julieta Prandi respondió a los rumores sobre la pelea con la familia Ortega: qué dijo

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron el martes de forma sorpresiva en una ceremonia íntima en San Isidro. Todo fue unión y amor, hasta que los rumores del vínculo entre la modelo y la familia del cantante no tardaron en llegar, se filtró que existiría una cierta molestia de algunos miembros del clan Ortega. Ante estas especulaciones, Prandi rompió el silencio y decidió aclarar su verdad.

Julieta Prandi habló de las sospechas de enemistad con los hermanos de Emanuel Ortega

La polémica entre Julieta Prandi y sus cuñados había cobrado fuerza tras la realización de la boda, que se llevó a cabo en un entorno íntimo, con un grupo reducido de invitados, indicando que algunos integrantes de la familia de Emanuel Ortega no estuvieron presentes porque no se llevarían bien con ella.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega//Instagram

En este contexto, Julieta Prandi explicó en una entrevista en el programa Intrusos (América TV) que la organización del evento fue rápida y que, por ello, algunas personas no pudieron asistir. "Se organizó con poco tiempo, vino Julieta con su hijo Benito", dijo con un tono directo, dejando en claro que Julieta Ortega, una de las señaladas como ausentes en el casamiento, estaba. En tanto, fue consultada por qué no tiene relación con su cuñada en redes sociales, la modelo respondió: “No me sigo a nadie y no tengo por qué explicar a quién sigo”.

Sobre el supuesto distanciamiento con algunos hermanos de Emanuel Ortega, la conductora fue categórica. "Estoy bárbara con todos, no estoy distanciada", expresó. Sin embargo, no evitó mostrar su incomodidad ante la difusión de rumores que, en su opinión, carecen de responsabilidad. "Hay que tener responsabilidad cuando uno dice cualquier cosa", sentenció y agregó: "Si yo voy a estar respondiendo por alguien resentido o mala onda que no me quiere...", afirmó.

Julieta Ortega//Instagram

En cuanto a la reacción de Emanuel Ortega ante las ausencias en la boda, la modelo contó que su marido tampoco esperaba que algunos familiares no pudieran asistir. "Él no lo podía creer y se ríe porque está todo bien", afirmó y agregó: "De última, le preguntan a los mencionados".

Julieta Prandi reveló la lista de invitados y explicó por qué no incluyó a Luciana Salazar

Respecto a las razones de las ausencias en su boda, Julieta Prandi indicó que se debieron a compromisos previos y que, en general, tanto ella como Emanuel entendieron que no debía tomarse como una falta de consideración. "Había compromisos previos, era un día de semana y algunos podían asistir y otros no, pero no nos ofendimos por eso. No voy a empañar un día tan hermoso por algo que no existe", indicó. Además, destapó detalles sobre la lista de invitados: "Eran cinco amigas mías, cinco amigos de él y la familia".

Julieta Prandi//Instagram

En tanto a las versiones generadas sobre un conflicto con Luciana Salazar, quien no fue participe en el casamiento de su primo, Prandi señaló que no todos los miembros de la familia fueron invitados por motivos de espacio y logística, y que eso no refleja ningún problema personal. "No invitamos a toda la familia porque son muchos, no invitamos al papá de Luciana, pero me llevo bien con ella", aseguró.

En definitiva, Julieta Prandi buscó poner fin a los rumores, reafirmar su felicidad y dejar en claro que su matrimonio y sus relaciones familiares están en paz. Su actitud firme y sincera refleja su deseo de mantener la privacidad y defender su integridad frente a las versiones que, a su entender, carecen de fundamento.