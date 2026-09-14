El casamiento secreto de Emanuel Ortega y Julieta Prandi: todos los detalles

Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron dar un paso más en su relación después de seis años de amor. Este martes 15 de septiembre, la pareja se casará por civil en San Isidro, en una ceremonia que promete ser íntima y alejada de la exposición mediática. La noticia fue confirmada por Ángel de Brito en LAM (América TV), quien dio a conocer algunos detalles del esperado enlace y adelantó que contará con pocos invitados y un entorno reservado para celebrar este nuevo capítulo de su historia de amor.

El casamiento secreto de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzaron su relación en plena pandemia, cuando se contactaron a través de las redes sociales. Durante varios meses mantuvieron extensas conversaciones por mensajes hasta que, con el tiempo, decidieron blanquear su romance en septiembre de 2020. Desde entonces, la pareja logró consolidar un vínculo que se mantuvo firme a lo largo de los años -con convivencia de por medio- y que ahora da un nuevo paso con su decisión de pasar por el Registro Civil.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega | Instagram

De acuerdo con la información brindada esta noche por el conductor en su histórico ciclo de espectáculos, la actriz y el músico darán el “sí, quiero” en una ceremonia íntima, rodeados por sus seres queridos y su círculo más cercano. “Mañana es el civil, después un almuerzo y luna de miel en Miami”, contó de Brito, quien además reveló quiénes estarán presentes durante la celebración. Por parte de la actriz asistirán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga, mientras que del lado de Emanuel estarán sus padres, Palito Ortega y Evangelina Salazar, sus hijos y algunos amigos. A ellos se sumarán sus hermanos Julieta, Rosario, Luis y Sebastián Ortega, además de sus respectivos sobrinos, quienes serán parte de esta celebración íntima. “De parte de ella estarán sus hijos, sus padres, su hermana y su mejor amiga. De parte de él sus padres, sus hijos y algunos amigos”, detalló el conductor al brindar más precisiones sobre la ceremonia.

El anuncio del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega | X (ex Twitter)

Un casamiento secreto y la luna de miel de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La luna de miel de Julieta Prandi y Emanuel Ortega tendrá como destino Miami, aunque el viaje no será inmediato. Según señaló Ángel de Brito, la pareja emprenderá su escapada después de los Martín Fierro, cuya fecha está prevista para el 6 de octubre, por lo que tendrán que esperar algunas semanas para disfrutar de unos días de descanso juntos tras la celebración de su boda.

La noticia de la unión civil llega, además, luego de que hace apenas unos días la pareja quedara en el centro de rumores que hablaban de una posible crisis de pareja -e incluso de separación-. Las versiones sobre un supuesto distanciamiento circularon con fuerza, aunque finalmente ambos continuaron adelante con sus planes y ahora se preparan para formalizar su relación ante el Registro Civil.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi | Instagram

Lo que comenzó con un intercambio de mensajes en plena pandemia terminó convirtiéndose en una historia de amor que atravesó los años y se fortaleció con el tiempo. Ahora, Julieta Prandi y Emanuel Ortega están listos para dar el paso que eligieron compartir después de más de seis años juntos: celebrar su amor y comenzar una nueva etapa de sus vidas, esta vez como marido y mujer, rodeados por las personas que más quieren.