Luciana Rubinska reveló cómo empezó su historia de amor: ella tomó la iniciativa

Luciana Rubinska reveló cómo comenzó su historia de amor con Juan Capurso y sorprendió al contar que fue ella quien tomó la iniciativa cuando todavía compartían principalmente el ámbito laboral. La periodista recordó los primeros acercamientos, el papel que tuvo una compañera en aquel momento y el particular intercambio en redes sociales que terminó acercándolos.

Aunque ambos trabajaban en el mismo lugar, la conductora fue quien empezó a mirar a su actual pareja con otros ojos. A partir de un comentario que recibió sobre él, decidió buscarlo en Instagram, comenzar a seguirlo y dar una serie de señales que terminaron abriendo el camino para que se conocieran fuera del trabajo.

Cómo empezó la historia de amor de Luciana Rubinska y Juan Capurso

Luciana Rubinska contó que conoció a Juan Capurso mientras ambos trabajaban en ESPN y que desde el comienzo le llamó la atención. En aquel momento, incluso conversó sobre él con una compañera llamada Bianca, a quien le comentó que le parecía atractivo, aunque también reparó en que era más joven que ella. Bianca le habló muy bien de él y le aseguró que, pese a su edad, era una persona madura. Rubinska reconoció que ese comentario fue “clave” para animarse a avanzar y averiguar un poco más sobre quien tiempo después se convertiría en su pareja.

Luciana Rubinska contó que conoció a Juan Capurso mientras ambos trabajaban en ESPN (Instagram)

Fue entonces cuando decidió buscarlo en Instagram y comenzar a seguirlo. Juan todavía no la seguía a ella, por lo que el gesto no pasó inadvertido. Según contó la periodista, él incluso se fijó si ella seguía a otros técnicos o productores con los que compartía el trabajo para intentar entender si detrás de aquel follow había algún tipo de interés especial. Pero Luciana no se quedó únicamente con eso. Poco después reaccionó a una historia que Capurso había publicado, aunque el contenido estuvo lejos de ser una clásica foto romántica. Él había compartido la imagen de un pedazo de entraña y ella aprovechó la publicación para generar un primer intercambio.

La situación provocó risas durante el relato, ya que la periodista reconoció que aquel fue uno de los primeros movimientos concretos de su parte. Entre el follow y la reacción a la historia, las señales ya empezaban a quedar claras, aunque todavía no había ocurrido ningún acercamiento romántico entre ellos. Poco tiempo después decidieron encontrarse fuera del trabajo. Rubinska recordó que por entonces estaba muy entusiasmada con el ukelele, mientras que el productor tocaba la guitarra. Ese interés compartido por la música terminó siendo la excusa perfecta para organizar uno de sus primeros encuentros.

La periodista fue hasta la casa de quien hoy es su pareja y ambos se pusieron a tocar juntos. Sin embargo, durante aquel primer encuentro todavía no hubo beso. Lo que sí quedó grabado en su memoria fue un gesto que tuvo Capurso cuando ella comenzó a preocuparse porque tenía que irse a buscar a sus hijos y el auto que había pedido mediante una aplicación no llegaba.

Luciana Rubinska y Juan Capurso transformaron así una relación nacida en el trabajo en un vínculo sentimental

Al verla inquieta por la posibilidad de llegar tarde, él se ofreció a llevarla personalmente si el vehículo no aparecía. Rubinska destacó ese gesto como uno de los detalles que empezó a mostrarle cómo era él. Finalmente, el auto llegó y ella pudo continuar con sus planes. El vínculo avanzó rápidamente después de aquella primera salida. La conductora contó que la segunda vez que se encontraron la situación cambió definitivamente y, desde ese momento, la relación tomó otro rumbo.

La relación de Luciana Rubinska y Juan Capurso

Luciana Rubinska y Juan Capurso transformaron así una relación nacida en el trabajo en un vínculo sentimental que se fue consolidando con el paso del tiempo. Antes de dar el primer paso, ella ya había reparado en la diferencia de edad entre ambos, un tema sobre el que después habló públicamente en diferentes oportunidades. La periodista explicó que le lleva 13 años a su pareja y recordó que, cuando comenzó a fijarse en él, su aspecto juvenil hacía todavía más evidente esa diferencia. Sin embargo, el comentario de su compañera sobre la madurez de Juan terminó ayudándola a dejar ese dato en segundo plano.

Luciana Rubinska y todos los detalles de su historia de amor (Instagram)

La historia también muestra que fue ella quien encadenó prácticamente todos los primeros movimientos: preguntó por él, buscó su cuenta de Instagram, comenzó a seguirlo y reaccionó a una publicación. Después llegaron los encuentros fuera del ámbito laboral y la música funcionó como uno de los primeros intereses que pudieron compartir.

Con el paso del tiempo, ambos construyeron una relación que Rubinska ha mencionado en distintas entrevistas, aunque sin convertir su vida de pareja en el centro de su exposición pública. En esta oportunidad, la conductora volvió sobre aquellos primeros días y contó con más detalle cómo se dio el acercamiento. Luciana Rubinska reveló así que su historia de amor con Juan Capurso comenzó después de que ella decidiera tomar la iniciativa, primero a través de las redes sociales y luego con los encuentros que terminaron transformando la relación laboral en una pareja.