Julieta Prandi y Emanuel Ortega en Brasil: las fotos más románticas de sus vacaciones

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se decidieron por el Nordeste brasileño para encontrar allí la paz y el bienestar que buscaban tras un 2025 muy fuerte para la modelo.

Julieta y Emanuel, a puro mimo en el norte de Brasil.

Cuáles fueron los destinos elegidos por Prandi y Ortega para sus vacaciones

Se trata de dos playas muy recomendadas a orillas del Atlántico en el estado de Alagoas: Maragogi, más conocida como el Caribe brasileño y famosa por sus aguas turquesas y sus impresionantes piscinas naturales formadas por los arrecifes de coral; y Patacho, un paraíso muy recomendado para parejas donde reina la tranquilidad entre cocoteros y aguas cristalinas.

La premisa fue disfrutar de una intimidad de las que pocas veces disponen como familia ensamblada.

Mas detalles de la escapada romántica sin hijos de Julieta y Emanuel

La modelo compartió en su Instagram un carrete de fotos que le realizó su pareja, poniendo énfasis en una serie de imágenes sensuales de ella recostada sobre el tronco de un cocotero.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi

También para la modelo se trató de una restauración pisicológica importante después de todo lo que vivió en el 2025, cuando su exmarido, Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual hacia ella.