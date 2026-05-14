Julieta Zylberberg se sinceró sobre su rol como madrastra: "Solos nunca"

Julieta Zylberberg, reconocida actriz, compartió detalles sobre su vida familiar en una entrevista con el programa Radio con Vos. La artista, que en los últimos años ha optado por mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida privada, habló con sinceridad sobre su familia ensamblada y la dinámica que la rodea.

Julieta Zylberberg y su familia ensamblada

Julieta Zylberberg es madre de un hijo, fruto de su relación con el actor Esteban Lamothe, y de otro con su actual pareja, el director Agustín Toscano. Además, Toscano tiene dos hijas de una relación anterior, formando así una familia ensamblada que ella describe con cariño.

Julieta Zylberberg y Agustín Toscano//Instagram

"Mis hijastros son un amor, tienen 11 y 18 años. Después, con Agus, tuvimos a Florián, que los une a los tres, y está buenísimo", afirmó la actriz muy contenta por el presente que está viviendo no sólo a nivel profesional con sus destacados trabajos, sino también, en el ámbito familiar.

Julieta Zylberberg y su familia//Instagram

Durante la entrevista, Julieta Zylberberg subrayó la alegría que le aporta la convivencia familiar, llena de momentos divertidos, diversión y de mucho amor. "Se llevan muy bien, está bueno", reafirmó la artista, y destacó la compañía que le brindan sus hijos a la pareja: "Solos nunca".

Julieta Zylberberg con sus dos hijos//Instagram

Julieta Zylberberg y la crianza de sus hijos

Julieta también compartió cómo organiza su vida para equilibrar su trabajo y la crianza de sus hijos e hijastros. "Procuro buscar ayuda, para que alguna noche si se queda o con mi mamá o con la niñera. Me parece importante conservar un espacio para mí", explicó la actriz sobre la importancia de no perderse nada.

En este contexto, Julieta Zylberberg expresó su satisfacción por tener hijos en diferentes etapas de la vida. "Estoy muy copada de tener uno de 13 y de 2. Me parece bárbaro", comentó, y agregó que su prioridad en este momento es pasar tiempo con sus hijos: "Quiero disfrutarlos".