Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Dan Breitman y Elvira Onetto arrasan en Netflix con el estreno de una película argentina

Netflix vuelve a apostar fuerte por una producción argentina que ya había demostrado su fuerte impacto en los espectadores en la pantalla grande. El rey del Once, protagonizado por Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg, Dan Breitman y Elvira Onetto, reaparece como una de las propuestas destacadas del catálogo, despertando el interés de los suscriptores que buscan historias con identidad local y grandes personajes. La película, que combina emoción y humor, se posiciona como una opción atractiva dentro del cine nacional disponible en streaming.

Alan Sabbagh, Julieta Zylberberg

El rey del Once, una historia que arrasa en Netflix

En Netflix, El rey del Once logra una nueva visibilidad que permite que públicos de distintas partes del mundo conozcan una historia profundamente ligada a la cultura popular porteña. La selección de esta comedia dramática dentro de la amplia oferta de producciones refuerza el valor de las creaciones argentinas en el mercado internacional y demuestra que las narrativas argentas pueden tener un fuerte impacto más allá de sus fronteras.

Película El rey del Once | Créditos, Netflix

La trama sigue a Ariel -caracterizado por Alan Sabbagh-, un economista que vive en Nueva York y que cree haber dejado atrás su pasado, incluída, su familia. Sin embargo, un llamado inesperado de su padre lo obliga a regresar a Buenos Aires y reencontrarse con el barrio del Once, lugar donde transcurrió su infancia. Este retorno no solo implica un viaje físico percé, sino también con una fuerte carga emocional, ya que lo enfrenta a recuerdos, costumbres y conflictos que había intentado evitar durante años.

Durante su regreso, Ariel conoce a Eva Julieta Zylberberg-, una mujer muda que trabaja en la fundación que dirige su padre. Su presencia aporta una mirada distinta a la historia y se convierte en un punto clave para el desarrollo psíquico del protagonista. A través de este vínculo, la película explora la importancia de la empatía y la comunicación en las barreras del lenguaje mediante palabras y gestos.

Película El rey del Once | Créditos, Netflix

Una película que invita a reflexionar sobre las raíces

Con una duración de 1 hora y 22 minutos, El rey del Once se ubica dentro del género comedia dramática y está dirigida por Daniel Burman, uno de los referentes del cine argentino contemporáneo. El elenco está encabezado por Alan Sabbagh y Julieta Zylberberg, acompañados por Dan Breitman y Elvira Onetto, quienes aportan solidez interpretativa y profundidad a cada escena. La combinación de actuaciones y dirección logra construir un relato que busca interpelar al exigente público de Netflix.

Estrenada originalmente el 11 de febrero de 2016 en las salas nacionales, la película recibió elogios por su capacidad de retratar vínculos familiares complejos y por mostrar con autenticidad la vida en el barrio del Once. De esta manera, la historia pone en foco la paradoja de un hombre que dedica su vida a ayudar a los demás, pero que encuentra dificultades para comprender y acompañar a su propio hijo.

De esta manera, esta producción encabezada por Julieta Zylberberg y Alan Sabbagh le permite a Netflix atravesar nuevas generaciones de espectadores, para que descubran esta obra y que quienes ya la conocen vuelvan a emocionarse con su historia. Así, la película reafirma el valor del cine argentino como una industria capaz de generar relatos universales, cargados de identidad cultural y sensibilidad interpretativa.

NB