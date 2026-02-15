La historia de amor de Julieta Zylberberg y Agustín Toscano: flechazo en un set, familia ensamblada y un gesto que la sigue enamorando

Julieta Zylberberg y Agustín Toscano son una de las parejas del ambiente del espectáculo con un perfil sumamente reservado y lejos de los flashes mediáticos. La historia de amor entre la actriz de 42 años y el director y guionista de cine de 44 comenzó con un flechazo en un set de grabación y, desde ese entonces no se separaron nunca más.

Julieta Zilberberg y Agustín Toscano, un amor de película

Julieta Zilberberg es una de las actrices más destacadas y queridas del ambiente. Sus papeles en diversas ficciones argentinas la llevaron a conformar uno de los nombres más resonantes del ambiente nacional. Sin embargo, su vida privada siempre se mantuvo en absoluta reserva y alejada de los escándalos de la farándula. Si bien se sabe que estuvo en pareja con Esteban Lamothe y que juntos tuvieron un hijo al que llamaron Luis Ernesto, su vida sentimental se mantuvo al margen de sus éxitos televisivos y cinematográficos.

Julieta Zilberberg y Agustín Toscano | Instagram

No obstante, cupido volvió a tocar su corazón hace un poco más de cinco años. Los artistas se enamoraron con un flechazo directo en un set de grabación de la película Los dueños, producida en 2021. En ese entonces, Toscano era el director junto a Mariano Llinás. “Nos conocimos y nos enamoramos, pero nos dejamos llevar”, aseguró el cineasta en una entrevista.

Para este San Valentín, la intérprete le dejó un tierno posteo en su cuenta personal de Instagram donde resaltó todos los sentimientos hacia el padre de su hijo Florián y el delicado gesto que tiene en el día a día. “Me alegras cada vez que llegas a nuestra casa, cuando perfeccionás la huerta, cuando me abrazas, cuando bailamos, cuando viajamos. Muy enamorada de vos, Agustín Toscano. Hacés mi vida hermosa, Te amo". De inmediato, en la caja de comentarios un mensaje cautivó su atención: “Te amo, amor de mi vida. Todo el tiempo quiero estar enamorado”, respondió él poniendo en manifiesto el inmenso cariño que se tienen.

Julieta Zilberberg y Agustín Toscano | Instagram

La familia ensamblada de Julieta Zilberberg y Agustín Toscano

Así como Julieta Zilberberg tiene un hijo de otra relación, Agustín Toscano es papá de dos hijas de 11 y 19 años fruto de su matrimonio anterior. Juntos lograron formar una familia ensamblada a la que presumen con sumo orgullo a través de sus perfiles en plataformas digitales. Respecto a este tema, en una entrevista que concedió la actriz para La Nación, aseguró: “No nos resultó difícil ensamblar la familia con hijos, perros y plantas. Ya de entrada todos se llevaron bien. Sé que puede ser complicado, pero en nuestro caso se dio bastante naturalmente”.

Familia de Julieta Zilberberg y Agustín Toscano | Instagram

En la convivencia, sostuvo que no sólo se habla de cine y arte, sino que también hay espacio para lo absurdo y reflexiones profundas: “Conversamos, consultamos lo que hacemos y lo que tenemos ganas. Es muy lindo. Nos respetamos y apreciamos la mirada del otro y eso hace todo más fácil”.

Respecto a cómo fue la primera vez que vio al papá de Florián, Julieta señaló: “Con Agustín nos conocimos hace dos años (en 2021), por amigos en común. En realidad, nos conocíamos y nos cruzamos por el trabajo varias veces”. Sin embargo, cuando trabajaron juntos en el film Los dueños, sus corazones se unieron para siempre.

De esta manera, tras la dedicatoria de amor de Julieta Zilberberg y la respuesta de Agustín Toscano, este romance que comenzó post pandemia se sigue perpetuando con el correr de los años. Su familia ensamblada, su inmenso amor y el cuidado diario que incluye a sus plantas y mascotas hacen que su casa se convierta en un verdadero hogar.

NB