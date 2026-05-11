La impactante mansión de Benjamín Vicuña en Barrio Parque: tiene 5 dormitorios, 8 baños y una biblioteca gigante

Benjamín Vicuña es uno de los actores chilenos más importantes de la televisión y producción cinematográfica argentina. Sus trabajos en Buenos Aires y Uruguay lo llevaron a crecer con proyectos internacionales. Con los años, formó su familia en el país y poco a poco se convirtió en dueño de varias propiedades. En la actualidad, opta por vivir en una impresionante mansión.

En Barrio Parque, el actor decidió crear un hogar que fusiona la elegancia clásica europea con toques contemporáneos, creando un espacio perfecto para mostrar su lado más cultural y artístico. Sin embargo, también busca que sus hijos tengan un espacio propio, con 5 dormitorios, muchos baños y una gran parque que les permite jugar en el exterior. En diversos posteos y fotografías, reveló el interior e impresionó a los expertos en deco.

Benjamín Vicuña

La impresionante mansión de Benjamín Vicuña en Barrio Parque: 5 dormitorios, 8 baños y una biblioteca gigante

Benjamín Vicuña tiene varias propiedades en Buenos Aires, pero mantiene su residencia en Barrio Parque. Allí se despliega una gran mansión, donde encuentra el espacio perfecto para descansar, realizar juegos y actividades con sus hijos. La propiedad cuenta con casi 500 metros cuadrados, que se distribuye en cuatro plantas, con habitaciones para sus hijos, fruto de sus relaciones con Pampita y la China Suárez. Para eso, cuenta con cinco dormitorios y ocho baños, manteniendo la privacidad de cada uno de ellos.

Sin embargo, también busca la manera de convertir su hogar en su refugio artístico. Lejos de la mediatización y del centro de la ciudad, preparó en su casa un despliegue de arte y cultura que lo acompaña en todos los roles que realiza. En las escaleras, formó grandes bibliotecas, al mismo tiempo que instaló televisores de lujo para disfrutar de series y películas de todos los géneros. Esta distribución marca una elegancia contemporánea, dejando en claro cuál es el estilo del actor al momento de decorar su hogar.

Las tonalidades neutras cálidas y la elegancia contemporánea en la mansión de Benjamín Vicuña en Barrio Parque

Los hogares de las celebridades buscan volverse un refugio de la éxtasis que viven en su día a día, rodeado de rodajes, sesiones de fotos, pasarelas y la prensa detrás de los detalles de su vida. Es por eso que Benjamín Vicuña decidió decorar su hogar con tonalidades neutras cálidas. Las paredes en Greige y Visón se alejan del blanco puro para usar mezclas de gris y beige, que se fusionan con los muebles de maderas en tonos Nogal, añadiendo carácter y profundidad. La propiedad sigue con la tendencia del quiet luxury, que mantiene atemporalidad y una clara fusión entre el estilo europeo clásico la modernidad.

Si bien incorpora elementos de los estilos francés e inglés, visibles en las molduras de los techos, las aberturas altas y las proporciones clásicas de los ambientes, también une mobiliario moderno y detalles como marcos dorados y agregadon en negro, que refuerzan la calma del diseño, evitando que el espacio se sienta solemne o anticuado. La verdadera protagonista es la luz natural, que conecta la modernidad y tecnología con el jardín y el exterior.

Las tonalidades neutras cálidas y la elegancia contemporánea en la mansión de Benjamín Vicuña en Barrio Parque

La fusión de tecnología y naturaleza en la mansión de Benjamín Vicuña en Barrio Parque

Benjamín Vicuña es uno de los actores que más encuentra pasión en la lectura, el arte y el cine, por lo que debe encontrar una conexión con momentos de relajación y juego en el exterior. Es así como el interior de su casa mantiene decoración moderna con la última tecnología, pero deja toques delicados y conectados con la naturaleza, como flores. De esta misma manera, encuentra en la luz natural al protagonista de la casa, enfocándose sobre todo en los grandes ventanales que lo llevan a un gran jardín.

El patio trasero cuenta con una pileta de natación, que disfruta en el verano y los días soleados junto a sus hijos. El lugar despliega decoración de estilo histórica con marcos negros, al igual que mucho pasto para que los menores puedan disfrutar de conectarse a pleno con la naturaleza. Sin embargo, en los otros pisos que posee también presenta algunos balcones, permitiendo la entrada de luz natural y que el viento corra por el hogar.

La fusión de tecnología y naturaleza en la mansión de Benjamín Vicuña en Barrio Parque

La impresionante mansión de Benjamín Vicuña está preparada con cuatro pisos, cinco habitaciones, ocho baños, jardín, balcón y una gran biblioteca como un refugio para el actor de la mediatización de su vida pública. Él se vio envuelto en varios escándalos con sus exparejas, que decidió alejarse de la vorágine de su trabajo para encontrar tranquilidad dentro de su hogar.

A.E