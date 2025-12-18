La Justicia confirmó que Mauro Icardi va a pasar Navidad con sus hijas

Mauro Icardi recibió la confirmación judicial que lo ubica junto a sus hijas en Navidad. La decisión define el calendario de las fiestas y ordena la manera en que se repartirán los días entre ambos padres. El juez estableció que las niñas compartirán la Nochebuena y el 25 de diciembre con su padre, mientras que el cierre de año será con su madre.

Se confirmó que Mauro Icardi recibió el permiso de la Justicia para pasar Navidad con sus hijas

Mauro Icardi recibió la resolución judicial que lo sitúa junto a sus hijas en la celebración de Navidad. El fallo establece el cronograma de las fiestas y organiza la forma en que se distribuirán los días entre ambos padres. El magistrado dispuso que las niñas compartan con el padre el 24 y 25 de diciembre, mientras que el inicio del nuevo año será con Wanda Nara.

Mauro Icardi

Durante el programa de Intrusos (América), Paula Varela reveló que el fallo se conoció en las últimas horas y fue comunicado por las abogadas del delantero. “Estoy hablando con la abogada Lara Piro, acaba de resolver el juez lo que nos preguntábamos recién, que era con quién pasan finalmente la Navidad las nenas, si con Wanda o con Mauro”, comentó.

“¿Quién ganó la batalla legal?” y ella me dice: ‘Pasan Navidad con Mauro Icardi'”, continuó la periodista. De esta manera, se estableció que los días 24 y 25 de diciembre serán compartidos con Mauro Icardi, mientras que el Año Nuevo quedará reservado para compartir con Wanda Nara.

Con esta decisión, se garantiza que las niñas puedan estar con ambos padres en momentos distintos, evitando superposiciones. En este contexto, el fallo responde a un pedido elevado por los abogados de ambas partes, quienes solicitaron al juez que definiera cómo se distribuirían los días festivos.

Los posibles planes de Mauro Icardi para pasar Navidad con sus hijas

Luego de que el juez confirmara que las dos menores pasarán Navidad con el futbolista, se conocieron detalles de los planes que estarían organizando. En la transmisión de Intrusos, Pablo Layus deslizó la posibilidad de que Mauro Icardi aproveche su estadía en Argentina para visitar su familia y su ciudad natal.

“Guarda que Mauro no haga un viaje a Rosario para reencontrarse con sus seres queridos”, comentó el panelista del ciclo. Este detalle abre la expectativa sobre cómo el jugador organizará sus días en el país, teniendo en cuenta que sus hijas están con él durante la celebración de una de las fiestas navideñas.

Mauro Icardi

Mauro Icardi va a pasar Navidad con sus hijas, tal como lo confirmó la Justicia en su resolución. La decisión establece un calendario definido para las celebraciones de fin de año y organiza la manera en que se repartirán los días entre ambos padres. Con esta disposición, se garantiza que las niñas compartan la Nochebuena y el 25 de diciembre con su padre.

VDV