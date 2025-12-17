A días de ser mamá, Cami Homs redecoró el jardín de su casa: living exterior con impronta natural y vista a un lago

Cami Homs, a días de ser mamá, redecoró el jardín de su casa con un living exterior de impronta natural y vista al lago. La propuesta combina mobiliario confortable, detalles decorativos y una ambientación que se integra al entorno verde, creando un espacio pensado para el descanso y la vida cotidiana.

Así Cami Homs redecoró su living exterior

Cami Homs, transitando la etapa final de su embarazo, renovó el jardín de su hogar con un living exterior que destaca por su estilo natural y la vista abierta al lago. La disposición del mobiliario y los elementos elegidos refuerzan la idea de un ambiente funcional y armónico, diseñado para acompañar momentos familiares.

En las últimas horas, la influencer compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotos y videos que mostraban el nuevo estilo de su jardín. La elección de materiales, colores y disposición del mobiliario responde a una búsqueda de armonía y comodidad, mientras transita la recta final de su embarazo.

En la publicación de Cami Homs se apreció un espacio compuesto por sofás amplios con almohadones en tonos neutros, dispuestos en forma de L alrededor de una mesa baja de madera. Allí reposaba una bandeja tejida con objetos cotidianos y un florero con hoja de monstera; aportan calidez y sencillez.

El nuevo living exterior de Cami Homs

La ubicación frente al lago convierte al jardín en un lugar único. La vista abierta y la presencia de árboles y plantas con flores enmarcan el espacio, potenciando la conexión con la naturaleza. La disposición de los muebles elegida por la influencer aprovecha la luz natural y el paisaje, transformando el living exterior en una extensión del hogar.

El patio exterior de Cami Homs, pensado para compartir en familia y en un momento especial

Sin duda alguna, el nuevo espacio de la casa de Cami Homs se presenta como un punto de encuentro ideal para momentos familiares y sociales. La disposición de los sillones invita a la conversación y al descanso, mientras que los detalles decorativos aportan personalidad sin perder sencillez. La ambientación refuerza la idea de un lugar pensado para disfrutar.

El nuevo living exterior de Cami Homs

El living exterior de la influencer se integra a la estética contemporánea que muchas figuras eligen para sus hogares. La combinación de diseño sencillo, elementos decorativos orgánicos y mobiliario confortable responde a una búsqueda de ambientes que transmiten calma y se adaptan a diferentes momentos del día.

