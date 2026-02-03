La famosa actriz que acompaña a Facundo Arana en su difícil presente: “Rodeados de amor es mucho mejor”

La reciente separación de Facundo Arana y María Susini, tras 19 años juntos y tres hijos en común, generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. La pareja, siempre reservada y alejada de los escándalos, decidió ponerle fin a su relación luego de varios intentos por continuar, según confirmaron Ángel de Brito y Pepe Ochoa en LAM.

Facundo Arana y María Susini

La noticia no solo sorprendió por su historia, sino también por el perfil bajo con el que ambos eligieron atravesar este momento. El propio Facundo Arana se mostró visiblemente angustiado al hablar con la prensa y dejó en claro que se trata de una etapa delicada que desea transitar en la intimidad, acompañado por su familia y su círculo más cercano.

Cómo se encuentra Facundo Arana en estos momentos

En este contexto, fue Gabriela Sari, amiga íntima de Facundo Arana, quien se animó a poner en palabras el difícil presente que atraviesa. Durante una entrevista en Puro Show, la actriz habló con sinceridad y afecto sobre el estado anímico del actor: “Está transitando un momento súper delicado. Imagino que estar en esta situación no es nada fácil, pero a Facu yo lo amo y va a estar bien”, expresó.

Gabriela Sari y Donna

Además, remarcó la importancia de respetar el silencio que él necesita: “Es un momento que, como él dijo, quiere vivirlo en la intimidad junto a su familia y está bueno respetarlo”. Gabriela Sari también reflexionó sobre la repercusión mediática de la separación y pidió comprensión.

El refugio de Facundo Arana en Gabriela Sari

Más allá de las palabras, el vínculo entre Facundo Arana y Gabriela Sari quedó reflejado en un reciente posteo en redes sociales. Ambos compartieron una imagen en la que se puede ver a la hija de la actriz abrazando al actor, en una escena cargada de ternura y cercanía. Junto a la foto, el actor escribió un mensaje que resume cómo está viviendo el momento: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos. ¡Ja! La Donna”.

Facundo Arana y Donna

Cabe recordar que Facundo Arana y Gabriela Sari mantienen una amistad de larga data: se conocen desde 1998, cuando compartieron elenco en Muñeca Brava. Hoy, más de 25 años después, ese lazo se reafirma como un espacio de contención en un momento personal complejo.