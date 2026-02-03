De qué trata Aliada del Villano, el libro que recomendó Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo volvió a marcar tendencia, esta vez lejos de la moda o la belleza, y más cerca del mundo literario. La influencer y esposa de Lionel Messi sorprendió a sus seguidores al dejar ver el libro que la acompaña en sus momentos de relax: Aliada del Villano, una novela de fantasía romántica que no tardó en despertar curiosidad entre sus seguidores.

Así es la recomendación literaria de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo compartió la recomendación de manera sutil, a través de un carrusel en su cuenta de Instagram donde recopiló distintos momentos de su mes de enero. Entre imágenes familiares, salidas al teatro y postales cotidianas, una foto en particular llamó la atención: el libro que estaba leyendo. Sin necesidad de palabras, la modelo dejó en claro que la lectura también forma parte de su rutina y que este título logró atraparla.

El posteo de Antonela Roccuzzo

Aliada del Villano propone una historia ambientada en un reino donde nada es tan simple como parece. La protagonista es Evie, una joven que, por una serie de decisiones impulsivas y situaciones inesperadas, termina trabajando codo a codo con el villano más temido del lugar. Lejos de la figura clásica del antagonista cruel y despiadado, el hombre esconde matices, contradicciones y un pasado que se irá revelando a lo largo del relato.

A medida que Evie se adentra en ese mundo cargado de magia, secretos y profecías, descubre que su rol no es menor: su presencia podría cambiar el destino del reino. Entre hechizos, intrigas políticas y amenazas latentes, la historia construye una relación que evoluciona lentamente, combinando tensión, humor y romance, sin perder el tono fantástico que atraviesa toda la novela.

Antonela Roccuzzo

La autora del libro es Hannah Nicole Maehrer, escritora estadounidense que ganó popularidad en redes sociales, especialmente en TikTok, donde comenzó compartiendo textos breves y escenas de sus historias. Su estilo se caracteriza por darle voz a personajes tradicionalmente relegados, como los villanos, y por mezclar fantasía con romances que conectan con lectores jóvenes y adultos.

La escritora Hannah Nicole Maehrer

Con esta recomendación, Antonela Roccuzzo vuelve a mostrar un perfil cercano y auténtico, y confirma que sus intereses van mucho más allá de la moda: también encuentra en los libros un espacio de disfrute personal. Una simple foto bastó para que Aliada del Villano se convierta en una de las lecturas más comentadas en las redes sociales.