Así es el living de Soledad Pastorutti: decoración campestre, detalles coloniales y convertido en estudio de grabación

Lejos del vértigo de los grandes escenarios, Soledad Pastorutti eligió mirar hacia adentro —literal y simbólicamente— para dar forma a un proyecto profundamente personal. El living de su casa se transformó en el corazón de CASA SOLE, un espacio donde la música toma protagonismo y el diseño acompaña. Más que un ambiente hogareño, funciona como un manifiesto estético que combina calidez, tradición y sensibilidad contemporánea. Cada elección parece orientada a generar intimidad, en sintonía con la identidad artística que la cantante construyó a lo largo de su carrera.

La estética revela un equilibrio cuidado entre lo campestre y ciertos guiños coloniales, reforzados por arcadas interiores que funcionan como pórticos y aportan ritmo arquitectónico al espacio. La base cromática se apoya en tonos beiges, arenas y tostados que potencian la entrada de luz natural y vuelven al ambiente particularmente sereno. No hay contrastes abruptos, sino una búsqueda consciente de armonía visual que favorece la continuidad entre los sectores.

Entre arcadas y texturas cálidas, el living de Soledad Pastorutti se transforma en el escenario íntimo de CASA SOLE.

Soledad Pastorutti y un living donde cada objeto cuenta una historia

Uno de los focos más atractivos del living de La Sole es la biblioteca de madera clara, abierta y de líneas simples, que organiza el fondo sin sobrecargarlo. Allí conviven vinilos, libros y objetos personales que aportan una dimensión íntima y autobiográfica. Los discos no solo decoran: remiten a la escucha analógica, al tiempo pausado y al ritual musical que CASA SOLE propone recuperar. En las paredes, los cuadros terminan de construir la identidad visual del ambiente donde se observan composiciones abstractas y geométricas trabajadas en gamas terrosas, con ocres y naranjas apagados.

Vinilos, tonos tierra y calidez: el living refleja el estilo íntimo y personal de Soledad Pastorutti.

Si hay elementos que estructuran el espacio son las dos alfombras que organizan el living con intención tanto estética como funcional. Una de ellas, ubicada donde se disponen los músicos, presenta una trama de inspiración persa y actúa como un escenario implícito sin necesidad de elevarlo. Su textura densa no solo aporta calidez visual, sino que también ayuda a absorber el sonido, una ventaja clave para las sesiones en vivo. Más atrás, debajo del sillón principal, aparece una segunda alfombra con diseño tipo cebra que introduce contraste y dinamismo sin romper la armonía cromática.

De la calma del living a las sesiones en vivo: el espacio combina relax cotidiano y espíritu musical.

Soledad Pastorutti transformó su living en un estudio íntimo para artistas

Micrófonos, cables e instrumentos se integran con naturalidad, evitando la frialdad típica de los espacios profesionales. La disposición semicircular favorece la cercanía entre los artistas y elimina cualquier barrera simbólica. Todo sucede a la misma altura, en una lógica más cercana a una peña contemporánea que a un set televisivo. Por ese living ya pasaron músicos de enorme sensibilidad, como Chango Spasiuk y Pedro Capo, cuyas identidades sonoras dialogan con la calidez del lugar.

Más que un formato, CASA SOLE funciona como una declaración de principios. Abrir el espacio más social de la casa para convertirlo en punto de encuentro creativo habla de comunidad y cercanía. En tiempos dominados por la hiperproducción, Soledad Pastorutti elige volver a lo esencial y lo artesanal. Su living trasciende lo decorativo para convertirse no solo en un escenario íntimo, sino también en un refugio emocional.