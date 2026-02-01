Nicki Nicole brilla en la alfombra roja de los Grammy: look etéreo, romanticismo oscuro y foto con una mega famosa

Nicki Nicole volvió a demostrar que su nombre ya está firmemente instalado en la escena musical global. En el marco de los Premios Grammy, la artista rosarina fue protagonista de una de las imágenes más comentadas de la noche al posar junto a Zara Larsson, en una postal que sintetiza el presente expansivo del pop internacional y el lugar que hoy ocupa la música latina en ese mapa.

La reacción de la cuenta oficial de los Grammy al look de Nicki NIcole

Como no podía ser de otra manera, la cuenta oficial de los Grammy se llenó de decenas de fotos desde la alfombra. En sus publicaciones, se pudieron ver a algunos de los artistas más importantes de la escena, como Billie Ellish, Miley Cyrus y Bad Bunny. Entre ellos, hubo un nombre argentino que se destacó, el de Nicki Nicole.

Nicki Nicole.

La imagen cobró aún más fuerza al compartir protagonismo con Zara Larsson, una de las figuras más reconocidas del pop europeo. La cantante sueca, con una sólida carrera internacional y múltiples hits globales. “Dos divas que se unen para maximizar su éxito”, escribieron desde la cuenta oficial, en una publicación que generó muchísimo revuelo.

Nicki Nicole ya había dejado claro la importancia del día.

El look de Nicki Nicole para los Grammy

Nicki Nicole apostó por un look etéreo y provocador, con una estética que combina romanticismo oscuro y sofisticación contemporánea. La artista lució un corset estructurado en tono marfil, con transparencias y detalles que dejan ver la piel, aportando sensualidad sin caer en lo explícito. La prenda, de inspiración lencera, marca la silueta y refuerza una imagen delicada pero firme.

Completó el outfit con una falda larga semitransparente, en la misma paleta clara, que aporta fluidez y contraste con la rigidez del corset. El juego de capas y texturas genera un efecto liviano y casi fantasmal, en sintonía con una estética editorial más que con el glamour clásico de alfombra roja.

Nicki Nicole junto a Zara Larsson /IG: Grammys

En cuanto al beauty look, Nicki Nicole llevó el cabello largo, lacio y negro azabache, con raya al medio, en contraste con el tono claro del vestuario. El maquillaje fue sobrio y pulido: piel luminosa, ojos definidos y labios nude, acompañando el conjunto sin robarle protagonismo.