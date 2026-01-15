Así es la casa de Jimena Monteverde y su esposo Mariano: construida en 1854, reciclada y lejos de la ciudad

Jimena Monteverde y su esposo Mariano iniciaron un proyecto que busca revitalizar una casa construida en 1854, ubicada lejos de la ciudad y preparada para disfrutar en familia. La propiedad conserva la esencia colonial y se adapta a las necesidades actuales con detalles que resaltan su estilo único, combinando historia y modernidad en cada ambiente.

La construcción de 1854 que Jimena Monteverde y su esposo están remodelando

Jimena Monteverde y su esposo Mariano comparten una propiedad construida en 1854 que empezó a ser remodelada como un proyecto familiar. La arquitectura histórica se combina con modificaciones que respetan la tradición y aportan comodidad moderna. La casona conserva muros y aberturas originales, mientras incorpora detalles decorativos que refuerzan su identidad rústica y elegante.

Casa de Jimena y Mariano Monteverde en 25 de Mayo

La vivienda de la reconocida cocinera, ubicada en la localidad bonaerense de 25 de Mayo, transmite una atmósfera serena y familiar. Aunque desde febrero la chef no comparte nuevos avances, la propiedad marca un estilo definido que combina lo clásico con detalles contemporáneos, pensados para la funcionalidad y el disfrute cotidiano.

En los videos que compartió en sus redes sociales Jimena Monteverde, se puede apreciar una construcción que mantiene gran parte de la estructura original del siglo XIX. Los muros gruesos, las aberturas de madera y los techos altos reflejan una época donde los cimientos se pensaban para conservarse en el tiempo, esencia que la pareja busca mantener.

Casa de Jimena y Mariano Monteverde en 25 de Mayo

La restauración, que inició la cocinera junto a Mariano, su marido, incluyó trabajos de reciclaje que permitieron recuperar espacios deteriorados y darles un nuevo uso, como nueva pintura exterior en tono blanco. El objetivo fue mantener la impronta histórica sin perder practicidad, logrando un equilibrio entre tradición y actualidad.

El estilo rústico y elegante que caracteriza la casa remodelada de Jimena Monteverde

El interior de la casa histórica de Jimena Monteverde refleja un estilo rústico-elegante, con detalles en madera y hierro. Los pisos mantienen la estética original, mientras que las paredes exteriores fueron restauradas para resaltar la amplitud de los ambientes. La decoración se apoya en tonos cálidos y detalles que refuerzan la identidad colonial.

Casa de Jimena y Mariano Monteverde en 25 de Mayo

La cocina, uno de los espacios más importantes para la chef, fue diseñada para transmitir cercanía y funcionalidad. Se trata de un ambiente que combina lo práctico con los muebles que originalmente tenía la propiedad. El comedor y la sala principal mantienen la esencia de la casona, con mobiliario de líneas simples y piezas antiguas.

La ubicación de la residencia que adquirió Jimena Monteverde, en 25 de Mayo, le otorga un aire de tranquilidad que contrasta con la rutina urbana. El entorno natural se convierte en parte de la experiencia, logrando unir jardines amplios y espacios al aire libre con elementos que invitan al descanso.

Jimena Monteverde y su esposo Mariano disfrutan de una casa lejos de la ciudad que fue construida en 1854 y que empezaron a remodelar juntos. El proyecto combina la esencia colonial con detalles actuales que aportan comodidad y estilo. Cada espacio refleja cómo la construcción histórica se puede adaptar para la vida cotidiana y el descanso.

VDV